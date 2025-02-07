Antalya’da Suç Örgütüne Büyük Operasyon

ANTALYA’DA BÜYÜK OPERASYON YAPILDI

Antalya’da D.C.’nin liderliğini üstlendiği organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen ‘Hücre-9’ operasyonu sonucunda 15 şüpheli yakalanmış durumda. Örgütün, yaklaşık 20 milyar TL’yi “HAWALA” yöntemini kullanarak kara para aklama amacıyla hem yurt içi hem de yurt dışı organizasyon uzantılarına aktardığı belirleniyor.

YAKALANAN MAL VARLIKLARI AÇIKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, operasyon sırasında yaklaşık 200 milyon lira değerinde 4 konut, 2 iş yeri, 8 arsa ve 13 araca el konulduğunu belirtti. Örgüt üyelerinin yasa dışı yollarla topladıkları bu büyük meblağları, “HAWALA” yöntemiyle kara para aklama amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki organizasyonlara transfer ettikleri ifade ediliyor.

Yerlikaya, ayrıca operasyon sırasında soğuk cüzdan, çok sayıda tapu, bilgisayar ve bellek gibi materyallerin de ele geçirildiğini söyledi. Bakan, “Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine karşı durmadan, duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Operasyonu koordine eden Kemer Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.