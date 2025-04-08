Antalya’da Uyuşturucu Operasyonları Yapıldı

BAŞARILI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında dikkat çekici bir çalışma gerçekleştirildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi.

20 TUTUKLAMA GERÇEKLEŞTİ

Antalya genelinde yapılan operasyonlarda, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak” suçundan 30 ayrı olayda 37 şüpheli yakalandı. Yapılan adli işlemler sonrasında 20 kişi tutuklandı. Ayrıca, “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak” suçundan ise 231 olayda toplam 242 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bu süreçte, uyuşturucu suçlarıyla ilgili arama kararına sahip 24 kişi de yakalandı. Bu kişilerden 13’ü cezaevine teslim edildi. Polisin düzenlediği operasyonlar neticesinde, 8 kilogram esrar, 25 bin 404 adet sentetik ecza, 11 bin 159 adet ecstasy, yaklaşık 27 bin 213 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4) halinde 371 adet, 527 gram eroin, 168 gram metamfetamin, 110 gram kokain ve 42 gram skunk ele geçirildi. Ayrıca, 13 adet hassas terazi, 2 tabanca ve fişekleri ile birlikte suçtan elde edildiği düşünülen döviz ve yüksek miktarda Türk lirası da ele alındı.

EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ

Uyuşturucuyla mücadele amacıyla gerçekleştirilen eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında toplam 18 oturum ve 2 ayrı etkinlikte 4 bin 363 kişiye eğitim verildi. Bu faaliyetlerle toplumsal bilinç artırılmaya çalışılıyor.