Antalya’da Yangın Oluştu. Otel Mühürlüydü

ALANYA’DA YANGIN ÇIKTI

Alanya’nın Payallar Mahallesi’nde bulunan bir otelin makine dairesinde, sabah saat 07.30 sıralarında yangın meydana geldi. Olay sırasında otelin kapılarının mühürlü olduğu öğrenildi ve oteldeki misafirler hızla tahliye edildi. Yoğun dumanların yükseldiği otele, ihbarın ardından itfaiye ekipleri ve jandarma yönlendirildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın etkili bir şekilde kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangınla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

YANGININ ÇIKTIĞI YER

Otel sahibi Bahri Şanlı, yangın sonrası yaptığı açıklamada, “Bu otelin sahibi olduğu şirketin sahibiyim. Yetkilisiyim. Bu otel Alanya Belediyesi tarafından tüm kapılar, giriş çıkış kapılarının tamamı mühürlü. Ama yan otel de mühürlü. Bu otel yangın yönetmeliğine uygun yapıldı. Şu anda hiçbir maddi zarar yok. Maddi zarar da kablo. Kablolar ateş almış; mühürlü olduğu, giremediğimiz için. Yangın makine dairesinde çıktı. Panoların olduğu yer de su almış. Belediyeye defalarca müracaat ettik. ‘Bunların önlemini alalım’ diye ama izin vermediler. Biz mühürleri şimdi kırdık. Hava sirkülasyonu olmadığı için kablo yanıyor. Çok fazla sis çıkıyor. Dolayısıyla yangın büyük panik oluşturdu” dedi. Az sayıda tatilcinin bulunduğunu ve onları kendilerinin tahliye ettiğini aktaran Şanlı, yangının dışında bir zararın olmadığını, yalnızca bir personelin dumandan hafif etkilendiğini belirtti.

ADLİ İŞLEM GÜNDEMDE

Alanya Belediyesi ekipleri, daha önce birkaç kez mühürlenen otelle ilgili olarak “Mühür fekki” suçundan adli işlem yapıldığını açıkladı. Otelin ruhsatlandırılması ve mevzuata aykırı faaliyetleri nedeniyle çok sayıda idari ve adli işlem uygulanıldığı bilgileri de paylaşıldı.