Antalya’da Yeni Tutuklamalar Gerçekleşti

ANTALYA’DA SUÇ SORUŞTURMASI YENİ AŞAMAYA GELDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarının bulunduğu soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklandığı dosyada, sekiz kişi daha cezaevine gönderildi.

KOORDİNELİ OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Başsavcılığın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12 Ağustos’ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Bu operasyonda 17 kişi gözaltına alındı, bunlardan sekizi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

RÜŞVET İDDİALARI KAMUOYUNDA ŞOK YARATTI

Soruşturma kapsamındaki ifadeler dikkat çekiyor. Bir iş insanı, Başkan Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in seçim dönemi için kendisinden 2,7 milyon lira istediğini, o gün 46 milyon lira hak ediş ödemesi aldığını anlattı. Ayrıca, Başkan Böcek’in babasının eski eşine ait bir daire için 30 milyon lira talep ettiğini ve bu ödemenin üç parça halinde nakit olarak verildiğini ifade etti.

SÖZLEŞME İDDİALARI VE BÜYÜK MİKTARDA PARA TALEPLERİ

Başka bir tanık ise hak edişlerin hızlandırılması için 100 milyon lira talep edildiğini, pazarlık sonucunda 80 milyon lirada anlaşıldığını ve paranın Finike Döviz’e aktarılacağını belirtti. Tanık, döviz veya altın alımı yapılmadığını, sonrasında 50 milyon lira daha talep edildiğini ve “villa yapımı” adıyla sahte bir sözleşme imzalandığını, ödemenin ise Gökhan Böcek’in korumalarına verildiğini aktardı.

PARA AKLAMA YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKTI

MASAK raporlarına göre, para aklama sürecinde Finike Döviz, kuyumculuk şirketleri ve şahıs hesapları kullanıldı. Altınişleyen Kuyumculuk üzerinden Zeynep Kerimoğlu’nun hesabına 70 milyon liradan fazla para aktarıldığı, işlemlerin “altın bozdurma” olarak gösterildiği ancak fiziki altın teslim edilmediği belirlendi. Ayrıca, şüpheli Zuhal Böcek’in lüks araç ve gayrimenkul alımlarında benzer yöntemleri kullandığı tespit edildi.

KAYYIM ATANMASI VE TUTUKLANAN İSİMLER

Soruşturma kapsamındaki bazı kuyumculuk firmalarına TMSF kayyım olarak atandı. Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklanan kişiler arasında, Gökhan Böcek’in şöförü ve koruması Onur N., Gökhan Böcek’in çocukluk arkadaşı Furkan S., Finike Döviz hissedarları Ali Y., Mustafa A., ve Erkan A., Finike Döviz veznedarı Cemal A. ile Altınişleyen Kuyumculuk sahibi Salih E. ve Resul Kuyumculuk sahibi Ertan K. yer alıyor. Muhittin Böcek, 5 Temmuz’da tutuklanmıştı. Oğlu Mustafa Gökhan Böcek hakkında ise yurt dışında olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunuyor.