Antalya’daki 5 Milyar Dolarlık Miras Çözüldü

HUKUKİ MÜCADELE VE GÖRÜŞMELER

Uzun bir süre boyunca hukuki mücadele yürüten avukat Muhtar Kızıltan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Antalyaspor Vakfı yöneticileriyle bir araya geldi. Yapılan görüşmeler sonucunda kamu yararı esas alınarak, arazideki mirasçıların mağduriyetlerinin çözümü için hukuki düzenlemeler üzerinde çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

SÜREÇTEKİ DÖNEMSEL GELİŞMELER

Muhtar Kızıltan, sorunun çözümünde önemli bir rol üstlenmiş ve birçok mirasçının avukatı olarak görev yapıyor. Süreç hakkında onun söyledikleri şöyle: