Antalya’daki Otelde Yangın Çıktı

Yangın, Alanya’da bir otelde meydana geldi

Alanya’ya bağlı Payallar Mahallesi’ndeki bir otelin makine dairesinde, sabah saat 07.30 civarında yangın çıkışı gerçekleşti. Otelin kapılarının mühürlendiği ve yangın sırasında kapıların da kapalı olduğu belirtildi. Oteldeki müşterilerin hızlıca tahliye edilmesi sağlandı. İhbarda bulunulmasından sonra, itfaiye ekipleri ve jandarma olay yerine yönlendirildi. Ekipler, yangın kontrol altına alıp söndürmeyi başardı. Olay hakkında inceleme başlatıldı.

Yangın makinadan kaynaklandı

Yangınla ilgili açıklamada bulunan otel sahibi Bahri Şanlı, “Bu otelin sahibi olduğu şirketin sahibiyim. Yetkilisiyim. Bu otel Alanya Belediyesi tarafından tüm kapılar, giriş çıkış kapılarının tamamı mühürlü. Ama yan otel de mühürlü. Bu otel yangın yönetmeliğine uygun yapıldı. Şu anda hiçbir maddi zarar yok. Maddi zarar da kablo. Kablolar ateş almış; mühürlü olduğu, giremediğimiz için. Yangın makine dairesinde çıktı. Panoların olduğu yer de su almış. Belediyeye defalarca müracaat ettik. ‘Bunların önlemini alalım’ diye ama izin vermediler. Biz mühürleri şimdi kırdık. Hava sirkülasyonu olmadığı için kablo yanıyor. Çok fazla sis çıkıyor. Dolayısıyla yangın büyük panik oluşturdu” dedi. Otelde az sayıda tatilci bulunduğunu ve kendilerinin onları tahliye ettiğini belirten Şanlı, maddi zararın dışında bir personelin dumandan hafif etkilendiğini ifade etti.

Adli işlemler devam ediyor

Diğer yandan, Alanya Belediyesi ekipleri tarafından daha önce birçok kez mühürlenen otelle ilgili ‘Mühür fekki’ suçundan adli işlemler uygulandığı öğrenildi. Otelle ilgili ruhsatlandırma ve mevzuat ile uyumsuz faaliyetler nedeniyle çok sayıda idari ve adli işlemler gerçekleştirildiği bildirildi.