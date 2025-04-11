Antalya Diplomasi Forumu Bugün Başlıyor

Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Antalya, bu hafta sonu önemli bir diplomasi etkinliğine ev sahipliği yapacak. Daha önce G20, NATO zirveleri gibi prestijli organizasyonlara ev sahipliği yapan kent, dördüncü kez Diplomasi Forumu’na ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı forum, Belek Turizm Bölgesi’ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. Bu yıl “Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek” ana temasıyla gerçekleştirilecek forum için Belek’teki otellerde konaklayacak olan üst düzey konuklar için gerekli hazırlıklar tamamlandı. Havalimanı ve Belek Turizm Merkezi çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

ANTALYA HAVALİMANINDA HAREKETLİLİK

Forumda 20’yi aşkın devlet ve hükümet başkanı ile 50’den fazla dışişleri bakanı dahil, 70’i aşkın bakanın katılması bekleniyor. Yaklaşık 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisi ve 4 bini aşkın katılımcının yer alması planlanan bu etkinlik için Antalya Havalimanı’nda hareketlilik başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE EŞİ ANTALYA’DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere kente ulaştı. Çift, Antalya Havalimanı’nda yöresel kıyafetler giymiş çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı.

SURİYE CUMHURBAŞKANI ŞARA’YI AĞIRLAYACAK

Antalya’daki zirveye katılacak diğer bir önemli isim de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Suriye Devlet Başkanı Şara, cuma günü Türkiye’ye gelecek. Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Türkiye’de olacak” açıklamasını yaptı.