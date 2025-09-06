Gündem

Antalya Emniyet Müdürü Görevden Alındı

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Antalya’da önemli bir gelişme yaşandı. Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, görevinden uzaklaştırıldı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA UZAKLAŞTIRMA

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır.” ifadesine yer verildi. Bu durum, Antalya’daki güvenlik yönetimi üzerinde etkili olabiliyor.

Paşinyan’ın Uçağı Azerbaycan Hava Sahasından Geçti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın uçağının Azerbaycan hava sahasını kullanması, barış sürecine katkı olarak yorumlandı. Açıklama, Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan tarafından yapıldı.
İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Yüzde 80

Yağış ve kazalar nedeniyle megentteki trafik yoğunluğu yüzde 80'e yükseldi. Ana yollar üzerindeki sıkışıklık sürücüleri olumsuz etkilerken, Avrupa Yakası'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

