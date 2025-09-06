Antalya Emniyet Müdürü Görevden Alındı

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Antalya’da önemli bir gelişme yaşandı. Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, görevinden uzaklaştırıldı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA UZAKLAŞTIRMA

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır.” ifadesine yer verildi. Bu durum, Antalya’daki güvenlik yönetimi üzerinde etkili olabiliyor.