Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan Teslim Oldu

ANTALYA’DA GÖZALTILAR YAŞANIYOR

Antalya’da dikkat çekici bir olay yaşanıyor. Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan ve eşi Melek Arslan hakkında gözaltı kararı alındı. “Rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamalarıyla önce görevden uzaklaştırılan daha sonra gözaltı kararı verilen Arslan’a ulaşılamadığı belirtiliyor. Gözaltı kararı alındığında Arslan’ın Ankara’da bulunduğu ifade ediliyor. Arslan, görevden alındığını burada öğrendi.

POLİSİ ŞAŞIRTMA GİRİŞİMİ

Gözaltı kararı verilmesinin ardından İlker Arslan, polis ekiplerini şaşırtmaya çalıştı. Kendisine benzer olan kardeşini aracıyla yola çıkardığı anlaşıldı. Arslan’ın aracı Niğde otoyolu üzerinde yüksek hızda ilerlediği tespit edildi. Ekipler, bu aracı takip ederek durdurdu. Araçtan çıkan kardeşinin, suçluyu kayırmaktan gözaltına alındığı bildirildi.

TESLİM OLDUĞU BİLGİSİ

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan İlker Arslan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “rüşvet almaya aracılık etmek”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “haksız mal edinme” suçlamaları doğrultusunda gözaltına alınmak üzere Antalya’da teslim oldu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında İlker Arslan’ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Akşam saatlerinde ise Arslan hakkında gözaltı kararı alındı. Bu gelişme, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik sürdürülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasıyla ilişkili olarak meydana geldi. Geçmişte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 5 Temmuz 2025’te ‘rüşvet almak’ suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yeni gelişmeler ortaya çıktı.

EŞİNE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İfadelerde, Arslan’ın Fazlı A. ile aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği öne sürüldü. İncelemelerde, Fazlı A.’nın Arslan’a veya ailesine para transferi yaptığı, üstelik Arslan’ın eşinin geçmişte Fazlı A.’ya ait bir şirkette SGK kaydı bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı tespit edildi. Bu gelişmeler neticesinde, İlker Arslan’ın Ankara’da olduğu belirlendi ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan’ın gözaltına alınması talimatını verdi.

İlker Arslan’ın KİMLİĞİ

İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden mezun oldu ve ilk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde başladı. Kariyeri boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara’da çeşitli görevlerde bulunmasının yanı sıra 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2021-2024 döneminde Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görevini sürdürdü. 16 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Ancak, dün açıklanan kararla İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı bilgisi geldi.