Gündem

Antalya Emniyet Müdürü Uzaklaştırıldı

antalya-emniyet-muduru-uzaklastirildi

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA AÇIKLAMASI

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü kaynaklı yapılan açıklamada, “Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır.” ifadeleri yer aldı.

SORUŞTURMA DETAYLARI

Görevden uzaklaştırma işlemi, devam eden bir soruşturma çerçevesinde gerçekleşiyor. Bu durum, Antalya’da yürütülen hukuki süreçlerin ciddiyetini tekrar ortaya koyuyor. İçişleri Bakanlığı’nın almış olduğu bu karar, kamu düzeninin sağlanması amacıyla atılan adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Flaş

“Tuzaklara Düşmeyeceğiz, Devam Edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 300 bin afet konutunun açılışında, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle tuzaklara karşı dikkatli olunacağına dair mesajlar verdi.
Gündem

Ankara’da Dolu Yağışı Etkili Oldu

Ankara'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı, vatandaşlar ile sürücüler için sıkıntılı anlar yaşattı; caddeler suyla dolarken, bazı yollar adeta göle dönüştü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.