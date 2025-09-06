Antalya Emniyet Müdürü Uzaklaştırıldı

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA AÇIKLAMASI

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü kaynaklı yapılan açıklamada, “Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır.” ifadeleri yer aldı.

SORUŞTURMA DETAYLARI

Görevden uzaklaştırma işlemi, devam eden bir soruşturma çerçevesinde gerçekleşiyor. Bu durum, Antalya’da yürütülen hukuki süreçlerin ciddiyetini tekrar ortaya koyuyor. İçişleri Bakanlığı’nın almış olduğu bu karar, kamu düzeninin sağlanması amacıyla atılan adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.