Antalya Eski Emniyet Müdürü Teslim Oldu

OLAYIN AYRINTILARI ANTALYA’DA YAŞANDI

Tüm dikkatler Antalya’ya çevrildi. Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan ve eşi Melek Arslan hakkında gözaltı kararı verildi. “Rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlarıyla önce görevden alınan ardından gözaltı kararı verilen Arslan’a ulaşılamadı. Arslan’ın gözaltı kararı verildiğinde Ankara’da bulunduğu öğrenildi. Arslan, görevden alındığını burada öğrendi.

POLİSİ ŞAŞIRTMAK İSTEDİ

Gözaltı kararı verilmesinin ardından Arslan, polisi şaşırtmak için çaba gösterdi. Arslan’ın, kendisine çok benzeyen kardeşini aracıyla yoldan çıkardığı tespit edildi. Arslan’ın kişisel aracının Niğde otoyolunda yüksek hızda seyrettiği belirleyen ekipler, takibe alarak aracı durdurdu. Araçtan çıkan Arslan’ın kardeşinin suçluyu kayırmaktan dolayı gözaltına alındığı bildirildi.

TESLİMİ GERÇEKLEŞTİ

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan ve ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “rüşvet almaya aracılık etmek”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “haksız mal edinme” suçlamalarıyla gözaltı kararı verilen Arslan’ın, Antalya’da teslim olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMANIN GELİŞİMİ

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya üzerinden dün yaptığı açıklamada, “Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır.” denildi. Bu bildirimin ardından akşam saatlerinde Arslan hakkında gözaltı kararı alındı.

Elde edilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik sürdürülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gerekli olduğu belirtilen gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatına göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 5 Temmuz 2025’de “rüşvet almak” suçundan tutuklanmasının ardından yeni gelişmeler yaşandı.

EŞİ VE RÜŞVET SUÇLAMALARI

İfadelerde, Arslan’ın Fazlı A. ile aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği öne sürüldü. Yapılan incelemelerde, Fazlı A.’nın Arslan’a veya ailesine para transferi yaptığı, ayrıca Arslan’ın eşinin geçmişte Fazlı A.’ya ait şirkette SGK kaydının bulunduğu ve mizana dayalı bir ödeme aldığı belirlendi. Bu gelişmelerin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından görevden uzaklaştırılan Arslan’ın Ankara’da ikamet ettiği tespit edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan’ın “rüşvet almaya aracılık etmek”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “haksız mal edinme” suçlarındaki gözaltı talimatını verdi. Bununla birlikte, savcılık Fazlı A.’nın da rüşvete aracılık ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında gözaltına alınmasını istedi.

İLKER ARSLAN’IN KİMLİĞİ

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden Komiser Yardımcısı unvanıyla mezun oldu. İlk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde başlayan Arslan, kariyeri boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara’da çeşitli görevlerde bulundu. 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yapan Arslan, 2021-2024 yılları arasında Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görevde bulundu. 16 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Ancak dün açıklanan kararla İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.