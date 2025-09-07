Antalya Eski Emniyet Müdürü Teslim Oldu

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRÜ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Tüm dikkatler Antalya’ya yöneldi. Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan ve eşi Melek Arslan hakkında gözaltı kararı alındı. Arslan, “rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamasıyla önce görevden alındı ve ardından gözaltı kararı çıktı. Arslan’ın, gözaltı kararı alındığında Ankara’da bulunduğu biliniyor ve görevden alındığını orada öğrendiği belirtiliyor.

Gözaltı kararı sonrasında Arslan, polisleri şaşırtmaya çalıştı. Kendisinin bir kopyası gibi görünen kardeşini aracıyla yola çıkardığı tespit edildi. Polisin, Arslan’ın şahsi aracını Niğde otoyolunda yüksek hızla ilerlediğini belirleyip durdurmasıyla, Arslan’ın kardeşi gözaltına alındı.

TESLİM OLDUĞU BİLGİSİ

Görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan’ın, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında verilen gözaltı kararı sonrasında Antalya’da teslim olduğu öğrenildi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Arslan’ın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sebebiyle görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Bu açıklamanın ardından akşam saatlerinde gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

GÖZALTI GEREKÇESİ

Alınan bilgilere göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 5 Temmuz 2025’te “rüşvet almak” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, Arslan’ın adı da farklı ifadelerde geçti. Arslan’ın, rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği savlar arasında yer alıyor.

RÜŞVET VE ÇIKAR İLİŞKİLERİ SUÇLAMASI

Soruşturmada, Arslan’ın Fazlı A. ile aracılığı sayesinde rüşvet ilişkisi halinde olduğu ileri sürüldü. Bu bağlamda, yapılan incelemelerde Arslan’a veya ailesine para transferi yapılmış olduğuna dair bilgiler elde edildi. Arslan’ın eşinin geçmişte Fazlı A.ya ait şirkette SGK kaydının olduğu ve maaş karşılığı ödeme aldığı ortaya çıktı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın rüşvet almaya aracılık etmek için gözaltına alınma talimatı vermesinin sebebi de bu gelişmeler oldu.

İLKER ARSLAN HAKKINDA BİLGİLER

İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden mezun oldu. İlk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde başladı ve kariyeri boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü ile farklı görevlerde bulundu. 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak hizmet etti. 2021-2024 döneminde Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görevini sürdürdü ve 16 Ağustos 2024’te Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Ancak, son gelişmelerle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.