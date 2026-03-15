Antalya Falezlerinde Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

antalya-falezlerinde-dusen-kadin-hayatini-kaybetti

Antalya’da trajik olay meydana geldi. Saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Tevfik Işık Caddesi üzerindeki falezlerde bir genç kadın, manzarayı izlemek amacıyla oturduğu yerden dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerden denize düştü. Etrafta bulunan vatandaşlar, durumu hemen acil çağrı merkezine bildirdi.

OLAY YERİNE EKİP GÖNDERİLDİ

Yapılan ihbar sonrası, olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık birimi sevk edildi. Polis, itfaiye, deniz polisi ve sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Ekipler, denize düşen genç kadını kurtarma çalışmaları için seferber oldu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Deniz polisi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Gizem İşken botla sudan çıkarıldı ve Kaleiçi Yat Limanı’na götürüldü. Burada sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, başını kayalara çarparak düştüğü belirlenen İşken’in olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olay yerinde polis ekipleri inceleme başlatırken, Gizem İşken’in cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

