Antalya Sahilleri’nde Bayram Öncesi Yoğunluk

YOĞUNLUK BAŞLADI

Antalya’da sahillerdeki yoğunluk, Kurban Bayramı öncesinde kendini gösterdi. Şehirde hava sıcaklığı 24 derece, deniz suyu sıcaklığı 23 derece, nem oranı ise 64 olarak ölçüldü. Sıcak havayı değerlendiren tatilciler, Konyaaltı Sahili’ni doldurdu.

TATİLCİLERİN KEYİFLİ ANLARI

Özellikle sabahın erken saatlerinden itibaren sahile gelenler, deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Aileleriyle birlikte sahil boyunca yürüyüş yapanlar olduğu gibi, su sporlarıyla eğlenceli vakit geçirenler de vardı. Bazı tatilciler, şezlongda güneşlenmeyi ya da gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte şehirdeki turist sayısı belirgin bir şekilde artış gösteriyor.

SICAK HAVA ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yükselmesi ve bayram tatili boyunca 30 derecenin üzerinde seyretmesi bekleniyor.