Antalya Sahillerinde Bayram Yoğunluğu Başladı

ANTALYA’DA YOĞUN TATİL İLGİSİ BAŞLADI

Antalya’nın sahillerinde yoğunluk, Kurban Bayramı’na birkaç gün kala kendini göstermeye başladı. Kentte hava sıcaklığı 24, deniz suyu sıcaklığı 23, nem oranı ise 64 derece olarak ölçüldü. Sıcak havayı fırsat bulan tatilciler, özellikle Konyaaltı Sahili’nde yoğun bir kalabalık oluşturuyor.

TATİLCİLERİN KEYİFLİ ANLARI

Erken saatlerden itibaren sahile gelen tatilciler, deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor. Bazıları aileleriyle birlikte sahil boyunca yürüyüş yaparken, bazıları su sporları ile eğlenceli anlar yaşıyor. Ayrıca, bazı tatilciler şezlongda güneşlenmeyi ya da gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih ediyor. Yaz sezonunun başlamasıyla kentteki turist yoğunluğu gözle görülür bir şekilde artıyor.

BERBER BAYRAMDA SICAK HAVALAR BEKLENİYOR

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’ne göre, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması ve bayram tatili boyunca sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması öngörülüyor. Bu durum, tatilcilerin dışarıda daha fazla vakit geçirip keyifli anlar yaşamalarına olanak tanıyor.