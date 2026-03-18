Antalya Soruşturmasında Ara Karar Açıklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında gerçekleştirilen davada, 41 sanıktan 5’inin tutuklu olarak yargılandığı davanın ara kararı açıklandı. Mahkeme heyeti, savcının mütalaasından sonra verilen aranın ardından, Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in tutukluluk halinin devam etmesine, eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya’nın yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye edilmelerine hükmetti.

BaşKA BİR GÜNDEM MADDESİ

Savcılığın Kemal A. hakkında tutuklanma talebi, Tuncay K. ile ilgili iftira beyanında bulunulmasına dair suç duyurusunda bulunma isteği ise reddedildi. Ayrıca, Muhittin Böcek’in son bir yıla ait sağlık raporlarının mahkemeye sunulması istendi.