Antalya’ya Gelen Ziyaretçi Sayısı 11 Milyonu Geçti

ANTALYA TURİZMİ REKOR KIRMAKTA

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) verilerine göre, Antalya 2025 yılının ilk 8 ayında toplam 11 milyon 702 bin 733 ziyaretçi aldı. Rusya Federasyonu, büyüme hızındaki yavaşlamaya rağmen toplam pazarda açık ara liderliğini koruyor. 2 milyon 660 bin ziyaretçi ile pazarın yüzde 24,3’ünü oluşturan Rusya’nın artış oranı yüzde 0,84 seviyesinde kaldı.

ALMANYA İKİNCİ SIRADA

Almanya, 2 milyon 200 bin ziyaretçi ve yüzde 20 pazar payıyla ikinci sırada yer alıyor. Ancak Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısında yüzde 1,34 oranında küçük bir düşüş yaşandı.

İNGİLTERE’DEN ZİYARETÇİ ARTIŞI

İngiltere’den Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon 116 bine ulaştı, bu da yüzde 10,2 pazar payını beraberinde getiriyor. İngiltere pazarında yüzde 0,54 oranında artış kaydedildi. Polonya ise 913 bin ziyaretçi ile yüzde 8,3 pazar payı elde etti ve yüzde 0,82 artış gösterdi.

UKRAYNA VE LİTVANYA’DAN GELİŞMELER

Ziyaretçi değişim oranlarında Ukrayna ve Litvanya dikkat çekiyor. Ukrayna’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 24 artış göstererek 296 bine ulaştı. Savaş ortamına rağmen Ukrayna pazarında belirgin bir toparlanma görüldü. Litvanya’dan gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 9,9 artarak 158 bine yükseldi. Avusturya, yüzde 5 artışla 145 bin ziyaretçi gönderdi. Moldova ve Belarus da küçük artışlarla öne çıktı. Ancak Kazakistan ve Slovakya’dan gelen ziyaretçi sayılarında belirgin düşüşler gözlemlendi.