Antarktika’da Cinsel Saldırı Sorunu Var

ANTARKTİKA’DA CİDDİ CİNSEL SALDIRI VE TACİZ SORUNU

ABD Ulusal Bilim Vakfı’nın (NSF) yeni yayımladığı gizli anket, Antarktika’daki araştırma üslerinde görev yapan personelin ciddi cinsel saldırı ve taciz sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. 2022-2024 yılları arasında bölgede çalışan 2.760 personel ve yükleniciye açık olan anketin sonuçları, katılımcıların yüzde 40’ının en az bir kez cinsel saldırı veya taciz yaşadığını belirttiğini ortaya koyuyor. Ayrıca, katılımcıların yaklaşık yüzde 70’i bu tür olumsuz durumlara tanık olduklarını ifade ediyor. Kadınların yüzde 60’ı çoğunlukla mağdur duruma düştüğünü söylüyor. Erkeklerdeki oran ise yüzde 36, bu da ulusal ortalamanın üstünde bir değer olarak dikkat çekiyor.

RESMİ RAPORLAMALARDA DÜŞÜK ORAN

Ancak, bu tür olayların resmi olarak çok azı rapor ediliyor. Bunun temel sebepleri arasında, personelin çoğunun özel şirketler tarafından sözleşmeli çalıştırılması ve şikayet süreçlerinin belirsizliği yer alıyor. Antarktika’daki aşırı izolasyon şartları da durumu daha da zorlaştırıyor; çoğu zaman taciz mağdurları, saldırganla aynı üs içinde aylarca kapalı kalmak zorunda kalıyor. Bu durum, olayların çözümü için ciddi engeller oluşturuyor.