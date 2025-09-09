Antarktika’da Cinsel Şiddet Sorunu Var

ANTARKTİKA’DA CİNSİYET TEMELLİ SORUNLAR

ABD Ulusal Bilim Vakfı tarafından yayımlanan bir gizli anket, Antarktika’daki araştırma üslerinde görev yapan personelin ciddi cinsel saldırı ve taciz sorunlarıyla karşılaştığını gösteriyor. 2022-2024 yılları arasında bölgede bulunan 2.760 personel ve yükleniciye sunulan ankete katılanların yüzde 40’ı, en az bir kez cinsel saldırı veya taciz yaşadığını belirtiyor. Ayrıca katılımcıların yaklaşık yüzde 70’i bu tür olaylara tanıklık ettiklerini ifade ediyor. Kadınların yüzde 60’ı genellikle mağdur durumda olduğunu bildirirken, erkeklerdeki oran yüzde 36 ile ulusal ortalamanın üzerinde yer alıyor.

OLAYLARIN RAPORLANMASINDAKİ SORUNLAR

Ancak bu tür olayların çok azı resmi olarak kaydediliyor. Perosonelin çoğunun özel şirketler tarafından sözleşmeli olarak çalıştırılması ve şikayet süreçlerinin belirsizliği, olayların rapor edilmemesinin başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Antarktika’daki yoğun izolasyon koşulları ise durumu daha da zorlaştırıyor. Taciz mağduru olan kişiler, saldırganla aynı üsde aylarca kapalı kalmak zorunda kalıyor. Bu durum, yaşanan olayların çözümünü neredeyse imkansız hâle getiriyor.