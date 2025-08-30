Antarktika’da UFO Bulunduğunu İddia Ediyorlar

ANTARTİKA’DAKİ GİZEMLİ YAPI

Antarktika’da koordinatları 66°16’24.5″S 100°59’03.5″E olarak belirlenen bu yapı, Antarktika kıyısına yaklaşık 90 mil mesafede, Mill Adası’nın yakınlarında bulunuyor. Bunun yanı sıra Polonya’ya ait A. B. Dobrowolski Araştırma Üssü’ne sadece 6 mil (9.5 kilometre) uzaklıkta yer alıyor. UFO tutkunlarından Scott C. Waring, Google Maps’teki diski fark ederek, “Hala orada! Kurtarılamayacak kadar zor mu, yoksa hala kullanılıyor mu?” şeklinde yorum yaptı. Waring’in YouTube platformuna yüklediği video sonrasında bu konu yeniden gündem oldu. Cismi çevreleyen ince hat, popüler kültürdeki klasik UFO betimlemelerini hatırlatıyor. Ancak tamamen siyah renkteki bu yapının çevresindeki kar ve kayalarla güçlü bir zıtlık oluşturduğu dikkat çekiyor.

KULLANICILARDAN FARKLI YORUMLAR

Reddit’te yıllar önce paylaşılan bu görüntüler üzerine kullanıcılar çeşitli yorumlar yaptı; bazıları bunu bir “hava balonu”, bazıları “Nazi üssü”, kimileri ise sadece “eriyen göl suyu” olarak değerlendirdi. Bu farklı görüşlerin yanı sıra, bilim insanları ise konuyu farklı bir açıdan ele alıyorlar. Newcastle Üniversitesi’nden glasyolog Prof. Bethan Davies, söz konusu yapının gerçekte “kayalık bir çukurda oluşan küçük bir göl” olduğunu ifade ederek, “Gölün yüzeyi kara göre daha fazla güneş ışığı emiyor, bu da etraftaki karı eriterek yarım daire biçiminde bir görüntü oluşturuyor” diye belirtti.

GEÇMİŞTE YAŞANAN DİĞER OLAYLAR

Antarktika, daha önce de Google Maps’te görülen gizemli yapılarla ilgili gündeme gelmişti. Geçen yıllarda bölgede keşfedilen “kapı benzeri” bir yapı ve Nevada’daki Area 51’de tespit edilen üçgen kule de benzer UFO teorilerini ortaya çıkarmıştı. Bu durum, bölgede gizemli yapılar ve UFO olaylarıyla ilgili ilginin artmasına neden oluyor.