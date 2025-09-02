Antrenör Coşar’ın Trajik Ölümü

ANTALYA’DA TRAJİK OLAY

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, bir spor okulu antrenörü olan Alperen Coşar (43), anahtarını unuttuğu 2’nci kattaki dairesine girmeye çalışırken hayatını kaybetti. Coşar, çatıdan sarkıttığı hortum ile dairesine girmeye çalışırken hortumun kopmasıyla düşerek hayatını kaybetti.

HORTUM İLE DAİRESİNE GİRMENİN YOLUNU ARADI

Alperen Coşar, ailesini Konya’ya bıraktıktan sonra akşam saatlerinde Sarılar Mahallesi’ndeki evine döndü. İki katlı binanın üst katındaki evine girdikten sonra dışarı çıkmak zorunda kaldı. Anahtarını içeride unuttuğunu fark eden Coşar, çatıdaki güneş enerji sistemine hortum bağlayarak evine girmeye çalıştı. Ancak hortumun kopması, trajik bir sonuca yol açtı. Coşar, metrelerce yükseklikten beton zemine düştü ve yerde hareketsiz kaldı.

KOMŞULAR DURUMU FARK ETTİ

Sabah saatlerinde durumu gören komşular, hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık görevlileri olay yerine hızla geldiğinde Alperen Coşar’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenazesi morga kaldırıldı ve jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.