Apple’dan Güçlü Geri Dönüş! Liderlik Değişti

APPLE’IN YENİ MODELİ DİKKAT ÇEKİYOR

Apple, 2025 yılının ilk çeyreğinde iPhone 16e’yi piyasaya sürerek büyük ilgi topladı. Şirket, özellikle Japonya ve Hindistan’da artan taleple birlikte küresel akıllı telefon satışlarında rakiplerinin önüne geçti. “Apple, 2025 yılının ilk çeyreğinde iPhone 16e’nin piyasaya sürülmesi ve özellikle Japonya ile Hindistan’daki güçlü talep sayesinde küresel akıllı telefon satışlarında ilk sıraya yerleşti. Bu alanda Apple’ı, Samsung ve Xiaomi takip ediyor.”

GÜMRÜK TARİFELERİ SEKTÖRDEKİ ZORLUKLARI ARTIRIYOR

ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulamaya konulan karşılıklı gümrük vergileri teknoloji dünyasında önemli etkiler yarattı. Apple, bu politikaların en çok etkilenen markalardan biri olarak değerlendiriliyor. “ABD Başkanı Donald Trump’ın yürürlüğe koyduğu karşılıklı gümrük tarifelerinin ardından teknoloji sektörü derin bir yara almıştı. Bu tariflerden en çok etkilenecek şirketlerden biri olarak görülen Apple, 2025 yılının ilk çeyreğinde iPhone 16e’nin piyasaya sürülmesi ve özellikle Japonya ile Hindistan’daki güçlü talep sayesinde küresel akıllı telefon satışlarında ilk sıraya yerleşti.”

EKONOMİK BELİRSİZLİK ETKİLERİ ARTIRIYOR

Counterpoint Research’ün verileri, küresel akıllı telefon pazarında bu yıl daralma yaşanabileceğine işaret ediyor. Rapora göre bu beklentinin altında, küresel ticaret ortamındaki belirsizlikler yatıyor. “Counterpoint Research’ün verilerine göre, küresel akıllı telefon pazarının bu yıl küçülmesini bekliyor. Bu beklentinin temeli ekonomik belirsizlikler ve ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamaya koyduğu gümrük tarifeleri.” Trump’ın zaman zaman değişen gümrük politikaları, küresel ticaretin akışını belirsiz hale getirirken, tüketici güvenini de olumsuz etkiliyor.

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINDA DALGALANMA VAR

Ekonomik istikrarsızlıklar, tüketicilerin yeni telefon alma kararlarını doğrudan etkiliyor. Bu durum, hem satışlara hem de tedarik zincirlerine olumsuz yansıyor. “Rapora göre, bu tür dalgalı bir makroekonomik ortam, tüketicilerin akıllı telefon alım kararlarını ertelemesine neden olabiliyor. Bu durum, tedarik zincirinde aksamalar yaratırken ticari riskleri artırarak genel pazar üzerinde olumsuz etki yaratabiliyor.”

PAZAR PAYINDA APPLE’IN ÖNDE OLDUĞU GÖRÜLÜYOR

2025 yılının ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarı yüzde 3 büyüme gösterdi. Ancak yıl genelinde bir daralma beklentisi devam ediyor. Apple, ardından yüzde 18 pazar payıyla Samsung’un bulunduğu ikinci sırada yer alıyor. Xiaomi ise güçlü satışlarına devam ederken, vivo ve OPPO da ilk beş içinde kendine yer buldu. “2025 yılının ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarı yüzde 3 büyüme gösterdi. Ancak Counterpoint, yıl genelinde pazarın daralmasını bekliyor. Apple’ı, yüzde 18 pazar payı ile Samsung takip etti.”

TARİFELERİN ETKİSİ HENÜZ HİSSEDİLMİYOR

Counterpoint’in kıdemli analistlerinden Ankit Malhotra’ya göre, Trump’ın gümrük tarifeleriyle ilgili açıklamalarına rağmen ilk çeyrekte bu gelişmelerin doğrudan bir etkisi görülmüyor. “Counterpoint kıdemli araştırma analisti Ankit Malhotra, “Mevcut tahminlerimize göre, açıklanan tarifeler büyük bir talep artışı yaratmadı çünkü politikadaki belirsizlik tüketicilerin kararlarını etkiledi. Tarifeler nisan ayında açıklandığı için, 2025’in ilk çeyreğinde iPhone talebi üzerinde doğrudan bir etkisi olmadı” dedi.