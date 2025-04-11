Apple, Hindistan’da Üretim Yapıyor

ÜRETİMİN HIZLANMASI

Apple, üretiminin önemli bir kısmını Çin’den yaparken, son zamanlarda tedarik risklerini azaltmak ve jeopolitik belirsizliklere karşı daha esnek olmak amacıyla üretimini kademeli olarak farklı ülkelere kaydırıyor. Bu bağlamda, Foxconn ve Tata gibi üreticilerle iş birliği gerçekleştiren şirket, Hindistan’da üç ayrı tesiste üretim yapıyor. Şirket, Hindistan’daki artırılmış üretimden yaklaşık 1.5 milyon adet iPhone’u ABD’ye göndermeyi başardı.

GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE KOŞULLAR İYİLEŞİYOR

Apple’ın Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletindeki Chennai Havalimanı’ndan başlattığı sevkiyat işlemleri, her biri 100 ton kapasiteli altı kargo uçağı ile gerçekleştirildi. Bu durum, yeni vergi düzenlemeleri devreye girmeden önce ABD pazarında stok oluşturma hedefini taşıyor. Şirketin, sevkiyat sürecinin hızlanması için yerel yetkililerle görüşerek gümrük işlemlerini 30 saatten 6 saate düşürdüğü de ifade ediliyor.

HİNDİSTAN’IN ETKİSİ ARTAN DİNAMİKLER

Apple’ın Hindistan’da gerçekleştirdiği üretimin ABD pazarına olan etkisi giderek artıyor. Şirketin ABD’ye ihraç ettiği iPhone’ların yaklaşık yüzde 20’sinin artık Hindistan kaynaklı olduğu biliniyor. Trump yönetiminin, Çin’den ithal edilen ürünlere uyguladığı vergi oranlarını yüzde 54’ten yüzde 145’e çıkarmasıyla birlikte teknoloji ürünlerinde büyük fiyat artışlarının yaşanacağı öngörülüyor. Vergi artışının, mevcut durumda ABD’de 1.599 dolara satılan iPhone 16 Pro Max’in fiyatını 2.300 dolara kadar yükseltebileceği tahmin ediliyor.