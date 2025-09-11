Apple’ın Yeni Airpods Pro 3, Sağlık Ölçüyor

YENİ AIRPODS PRO 3’ÜN ÖZELLİKLERİ

Apple, yeni ürün tanıtımında AirPods Pro 3’ü duyurdu ve bu model, fitness ve sağlık özellikleriyle dikkat çekiyor. En önemli yenilik olarak, bu kulaklıklar artık kulak içinden kalp atış hızını ölçebiliyor. iOS 26 ile gelen Fitness uygulaması güncellemeleri sayesinde kullanıcılar, yalnızca iPhone ve AirPods Pro 3 kullanarak egzersiz başlatabiliyor. Kullanıcılar, kalp atış hızını, harcanan kaloriyi ve egzersiz süresini takip edebiliyor ve “Move” halkasını kapatarak ödül kazanabiliyor.

APPLE WATCH İHTİYACINI ORTADAN KALDIRIYOR

Bu özellikler sayesinde Apple Watch’a olan ihtiyaç ortadan kalkıyor. AirPods Pro 3, iPhone’un Sağlık ve Fitness uygulamalarıyla tam uyumlu çalışıyor. Gelişmiş sensörlerle Powerbeats Pro 2’ye göre daha hassas ölçüm yapabiliyor. Ayrıca, gürültü engelleme, daha stabil oturuş ve iyileştirilmiş ses performansı sunuyor. Apple Watch, sürekli ölçüm, düşme algılama ve detaylı uyku takibi gibi gelişmiş sağlık takibi özellikleri isteyenler için hâlâ avantajlı olsa da, yalnızca spor ve temel fitness takibi arayan kullanıcılar için AirPods Pro 3, saatin yerini alabilecek gibi görünüyor.