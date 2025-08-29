Apple’ın Yeni iPhone 17 Air Tanıtıldı

Apple, 9 Eylül’deki geleneksel sonbahar etkinliğinde yeni iPhone serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Etkinlikte dikkat çeken modelin, şirketin en ince telefonu olacağı tahmin edilen iPhone 17 Air olması bekleniyor. Sızan bilgilere göre iPhone 17 Air, 6.6 inçlik ekranıyla iPhone 16 Plus’tan biraz daha küçük, fakat Pro versiyonlardan daha büyük olacak. Cihazın en dikkat çekici özelliği ise inceliği olacak.

AĞIRLIK VE KALINLIK

Bloomberg’e göre, cihazın kalınlığının 5,5 mm olması bekleniyor. Bu, 8.25 mm kalınlığa sahip iPhone 16 Pro’dan belirgin şekilde daha ince. Öte yandan, cihazın ağırlığının sadece 145 gram olacağı tahmin ediliyor. Cihazın kenar çerçevelerinin inceltilmesi ve Dynamic Island tasarımında küçük değişikliklerin yapılması da gündemde.

KAMERA VE PERFORMANS

İnceliği sağlamak amacıyla kamera özelliklerinde bazı tavizler verilmesi muhtemel. Analist Ming-Chi Kuo’ya göre, iPhone 17 Air yalnızca tek arka kamera ile gelecek. Ancak tüm iPhone 17 serisinde ön kameranın 24 megapiksele yükselmesi bekleniyor. Performans anlamında, Air modelinin A19 ya da A19 Pro çipi kullanabilmesi, ayrıca 12 GB RAM ile donatılması konuşuluyor. Bu durum, yapay zeka özelliklerinin daha verimli çalışmasını sağlayacak.

BATARYA VE YAZILIM

İnceliğe rağmen pil ömrünün düşmemesi için Apple’ın yeni silikon-anot batarya teknolojisini kullanabileceği öne sürülüyor. 2.800 mAh kapasiteli bu batarya, yüksek yoğunluğu sayesinde yüzde 15-20 oranında ekstra performans sunabilir. Ayrıca iOS 26 ile birlikte gelecek Adaptive Power özelliği, kullanım durumuna göre enerji tüketimini ayarlayarak pil ömrünü uzatacak. Dolaşıma giren bilgilere göre, iPhone 17 Air; siyah, mavi-gri, açık altın ve gümüş renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Fiyat bekleniyor ki yaklaşık 900 dolar seviyesinde olacak; ancak gümrük vergileri ve Apple’ın genel fiyat politikaları ile bu rakamın 1.100 doların üzerine çıkabileceği konuşuluyor. Apple’ın yeni iPhone serisi 9 Eylül’de tanıtılacak. Ön siparişlerin 12 Eylül’de açılması, cihazların ise bir hafta sonra kullanıcılarla buluşması planlanıyor.