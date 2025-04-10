Apple, Trump’ın Gümrük Vergilerine Karşı Strateji

Apple, Hindistan’dan 600 ton iPhone Sevkiyatı Gerçekleştiriyor

ÇİN İTHALATINA GÜMRÜK VERGİSİ

Trump yönetimi, Çin’den yapılan ithalata yüzde 125’lik gümrük vergisi uygularken, Hindistan’dan gelen ürünler için bu oran yüzde 26’da kalıyor. Ancak, bu oran Trump’ın diğer ülkelere yönelik vergileri 90 gün süreyle askıya alma kararı çerçevesinde geçerli. Reuters’a konuşan bir Apple yetkilisi, “Şirket, tarifeler devreye girmeden önce harekete geçmek istedi” dedi. Bu yaklaşım, ABD pazarındaki iPhone fiyatlarının artmasını önlemeyi ve talebi korumayı amaçlıyor.

HINDISTAN’DAN ÖNEMLİ SEVKİYAT

Apple, Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletindeki Chennai Havalimanı’ndan ABD’ye 600 ton iPhone sevkiyatı gerçekleştirdi. Mart ayından bu yana her biri 100 ton kapasiteli altı kargo uçağı ile gerçekleştirilen sevkiyatların sonuncusu, yeni gümrük vergilerinin yürürlüğe girdiği hafta tamamlandı. Bir iPhone 14 ve şarj kablosunun yaklaşık 350 gram olduğu göz önüne alındığında, bu 600 tonluk kargo, yaklaşık 1,5 milyon cihaza denk geliyor. Apple, gümrük işlemlerini hızlandırmak adına Chennai’deki geçiş süresini 30 saatten 6 saate düşürdü; bu uygulama, Çin’deki bazı havalimanlarında hayata geçirdiği “yeşil koridor” modeline benzer bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÜRETİMDE HINDISTAN’IN YÜKSELEN ROLÜ

Apple, ana üretim merkezi olan Çin’e olan bağımlılığını azaltmak amacıyla Hindistan’ı stratejik bir üs olarak benimsiyor. Counterpoint Research verileri, ABD’ye yapılan iPhone ithalatının beşte birinin artık Hindistan’dan sağlandığını gösteriyor. Şirket, Hindistan’daki fabrikalarında üretimi yüzde 20 oranında artırmayı hedeflerken, Foxconn’un Chennai tesisinde pazar günleri de mesai yapılıyor. Foxconn ve Tata’nın Hindistan’daki üç fabrikasına ek olarak, iki yeni tesisin daha inşa edileceği bildirilmekte. Ticari veriler, Foxconn’un Hindistan’dan ABD’ye sevkiyatlarının Ocak’ta 770 milyon, Şubat’ta ise 643 milyon dolara ulaştığını ortaya koyuyor.

IPHONE FİYATLARI ARTACAK MI?

Trump’ın Çin’e yönelik vergileri yüzde 54’ten yüzde 125’e çıkarması, iPhone fiyatlarında önemli bir artış baskısı oluşturuyor. Rosenblatt Securities, ABD’de 1.599 dolar olan iPhone 16 Pro Max’in fiyatının, bu oranlarla 2.300 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Apple’ın Hindistan’a yönelik hareketi, kısa vadede fiyat artışını engellese de, uzun vadeli etkiler belirsizliğini koruyor.