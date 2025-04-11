Apple, Yüzde 145 Vergiyi Aşmayı Başardı

ÜRETİMİN KAYDIRILMASI

Apple, üretiminin büyük bir kısmını gerçekleştirildiği Çin’den dolayı karşılaştığı tedarik risklerini azaltmak ve jeopolitik belirsizliklere daha esnek yanıt vermek amacıyla üretimini kademeli olarak farklı ülkelere yönlendiriyor. Bu bağlamda Foxconn ve Tata gibi üreticilerle iş birliği yapan şirket, Hindistan’da üç ayrı tesiste üretim sürecini sürdürüyor. Son olarak, Hindistan’da artırdığı üretimle birlikte yaklaşık 1.5 milyon adet iPhone’u ABD pazarına sevk etti.

GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE AZALMA

Apple’ın Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletindeki Chennai Havalimanı’ndan başlattığı sevkiyat sürecinde her biri 100 ton kapasiteli altı kargo uçağı kullanıldı. Bu adım, yeni vergi düzenlemeleri uygulanmadan önce ABD pazarında stok oluşturma stratejisini amaçlıyor. Sevkiyat sürecinin hızlandırılması için Apple, yerel yetkililerle iletişim kurarak gümrük işlemlerini 30 saatten 6 saate indirdi.

FİYAT ARTIŞI BEKLENTİLERİ

Öte yandan, şirketin Hindistan’daki üretiminin ABD pazarına etkisi giderek artış gösteriyor. Apple’ın ABD’ye ihraç ettiği iPhone’ların yaklaşık yüzde 20’sinin Hindistan kökenli olduğu kaydediliyor. Trump yönetiminin, Çin’den ithal edilen ürünlere yönelik uyguladığı vergi oranını yüzde 54’ten yüzde 145’e çıkarması, teknoloji ürünlerinde ciddi fiyat artışlarına yol açabilir. Bu vergi artışının, şu anda ABD’de 1.599 dolara satılan iPhone 16 Pro Max’in fiyatını 2.300 dolara kadar çıkarabileceği öngörülüyor.