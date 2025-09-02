Apsiyon’dan Aidatlarda Rekor Artış Raporu

Apsiyon’un 2025 Veri Analizi Raporu

Site ve apartman yönetimi platformu Apsiyon, 22 bini aşkın bina ile 1,5 milyondan fazla konutu kapsayan ‘Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim – 2025 Veri Analizi’ raporunu yayımladı. Bu rapor, 2022-2025 döneminde aidatlarda yaşanan artışları tüm şehirler özelinde detaylı bir biçimde sunuyor. Rapor, ortalama aidatların yanı sıra bağımsız bölümlerin ısınma, sıcak su ve elektrik gibi harcamalarını da içeriyor. 2025 yılında ortalama 8 bin 710 TL seviyesine ulaşan Muğla, aidat ortalamasının en yüksek olduğu il olarak öne çıkıyor. Rapor, Türkiye’de toplu yaşam alanları için yönetim yazılımı geliştiren teknoloji şirketinin bulgularına dayanıyor. Muğla’nın ardından 6 bin 629 TL ile İstanbul, 5 bin 49 TL ile Ankara ve 4 bin 919 TL ile İzmir geliyor.

En Düşük Aidatlar Uşak ve Hatay’da

Listenin sonunda en düşük aidatların görüldüğü şehirler arasında Uşak 1.061 TL, Hatay 1.246 TL, Ordu 1.287 TL, Aksaray 1.306 TL ve Mersin 1.455 TL ile yer almakta. Apsiyon CEO’su Kudret Türk, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Muğla’daki ortalama aidat seviyesinin en düşük aidatların görüldüğü Uşak gibi illerin neredeyse yedi katına çıkması, ekonomik uçurumun en çarpıcı göstergesi oldu” diyor. Türk, büyükşehirlerdeki bu durumun hane halklarını yaşam alanlarını yeniden gözden geçirmeye yönlendirdiğini belirtiyor. Ayrıca, kentler arası maliyet makasının iç göç dinamiklerini etkileyerek nüfus hareketliliğinde yeni eğilimler yaratabileceğine dikkat çekiyor.

İstanbul’da Taşınmalar Artıyor

‘Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim – 2025 Veri Analizi’ raporuna göre, Muğla’da özellikle Bodrum ve Fethiye gibi yazlık bölgelerde aidatlardaki rekor artışlar son bir yılda yüzde 134, son üç yılda ise yüzde 455’e ulaşarak dikkat çekiyor. İstanbul’da ise Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli gibi merkez ilçelerde aidatlar 10 bin TL’yi aşarak orta gelirli ailelerin bütçelerinde baskı oluşturuyor. Türk, “2025’in ilk yarısında yalnızca İstanbul’da 117 binden fazla taşınma gerçekleşti. Bu durum, hane halklarının bütçelerini dengelemek için daha ekonomik yaşam alanları arayışında olduğunu açıkça gösteriyor” ifadesinde bulunuyor.

Aidattaki Artışların Nedenleri

Apsiyon Akademi Direktörü Ozan Özen, “Ocak 2022-2025 dönemini kapsayan son üç yılda Türkiye genelinde aidatlar ortalama yüzde 367 arttı. Ancak bu oran, bazı büyükşehirlerde daha yüksek seyretti. Muğla’da yüzde 455 ile rekor bir artış yaşanırken; İstanbul’da yüzde 349, Ankara’da yüzde 361 ve İzmir’de yüzde 354 oranında artış görüldü” dedi. Aidatlardaki artışları etkileyen faktörler arasında personel maliyetlerinde yaşanan artışlar, temizlik ve bakım giderlerinin enflasyona bağlı olarak yükselmesi ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar yer alıyor. Özen, bu artışların kontrol altına alınabilmesi için ise “şeffaf ve gerçekçi bütçe planlaması, lüks yatırımlardan kaçınma, enerji verimliliği yatırımları ve kat maliklerinin genel kurullara aktif katılımı gibi adımların atılması” gerektiğini vurguluyor.