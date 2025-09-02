Apsiyon Raporu: Aidatlarda Rekor Artış

APSYON’DAN AİDAT ANALİZİ RAPORU

Site ve apartman yönetimi platformu Apsiyon, 22 bini aşkın bina ile 1,5 milyondan fazla konutu kapsayan ‘Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim – 2025 Veri Analizi’ raporunu yayımladı. 2022-2025 yılları arasında aidatlarda ortaya çıkan artışları tüm şehirler dikkate alarak detaylandıran rapor, ortalama aidatların yanı sıra bağımsız bölümlerin ısınma, sıcak su ve elektrik harcamalarını da içeriyor. Rapora göre, 2025 yılında ortalama 8 bin 710 TL seviyesine ulaşan Muğla, aidat ortalamasının en yüksek olduğu il olarak öne çıkıyor. Apsiyon’un raporuna göre, Muğla’yı 6 bin 629 TL ile İstanbul, 5 bin 49 TL ile Ankara ve 4 bin 919 TL ile İzmir takip ediyor.

EN DÜŞÜK AİDATLAR UŞAK VE HATAY’DA

Listenin sonunda ise en düşük aidatların görüldüğü şehirler arasında Uşak 1.061 TL, Hatay 1.246 TL, Ordu 1.287 TL, Aksaray 1.306 TL ve Mersin 1.455 TL ile yer alıyor. Raporu değerlendiren Apsiyon CEO’su Kudret Türk, konuya dair bir açıklama yaptı: “Muğla’daki ortalama aidat seviyesinin en düşük aidatların görüldüğü Uşak gibi illerin neredeyse yedi katına çıkması, ekonomik uçurumun en çarpıcı göstergesi oldu. Özellikle büyükşehirlerdeki bu durum, hane halklarını yaşam alanlarını yeniden gözden geçirmeye yönlendiriyor. Kentler arası maliyet makası, iç göç dinamiklerini etkileyerek nüfus hareketliliğinde yeni eğilimler yaratabiliyor.”

İSTANBUL’DA AİDAT ARTIŞI

Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim – 2025 Veri Analizi’ne göre, özellikle Bodrum ve Fethiye gibi yazlık bölgeler başta olmak üzere, Muğla’da aidatlarda yaşanan rekor artışlar son bir yılda yüzde 134, son üç yılda ise yüzde 455’e ulaşıyor. Bu rapora göre İstanbul’da Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli gibi merkez ilçelerde aidatlar 10 bin TL’yi aşıyor ve orta gelirli ailelerin bütçesinde baskı oluşturuyor. Türk, “2025’in ilk yarısında yalnızca İstanbul’da 117 binden fazla taşınma gerçekleşti. Bu durum, hane halklarının bütçelerini dengelemek için daha ekonomik yaşam alanları arayışında olduğunu açıkça gösteriyor.”

AİDAT ARTIŞININ NEDENLERİ

Apsiyon Akademi Direktörü Ozan Özen, Ocak 2022-2025 dönemini kapsayan son üç yılda Türkiye genelinde aidatların ortalama yüzde 367 arttığını belirtti. Ancak bu oran, bazı büyükşehirlerde daha da yüksek seyrediyor. Muğla’da yüzde 455 ile rekor bir artış görülürken; İstanbul’da yüzde 349, Ankara’da yüzde 361 ve İzmir’de yüzde 354 oranında artış olmakta. Personel maliyetlerindeki artışlar, temizlik ve bakım giderlerinin enflasyona bağlı yükselişi ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar gibi etkenler, apartman ve site aidatlarını rekor seviyelere taşıdı. Aynı dönemde TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 310, brüt asgari ücret 4.253 TL’den 22.800 TL’ye yükselerek yüzde 419 artmış durumda. Bu artışlar, işçilik ve enerji giderleri başta olmak üzere tüm işletme giderlerine yansıyor. Ayrıca, profesyonel site yönetimi zorunluluğu, iş güvenliği regülasyonları ve havuz gibi özel tesislerin artan işletme maliyetleri de aidatlardaki yükselişi tetiklemekte. Bu artışları kontrol altına almak için ise şeffaf ve gerçekçi bütçe planlaması, lüks yatırımlardan kaçınma, enerji verimliliği yatırımları ve kat maliklerinin genel kurullara aktif katılımı gibi adımların atılması gerektiği vurgulanıyor.