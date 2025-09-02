Apsiyon Raporu: Rekor Aidat Artışları

Apsiyon’un Verileriyle Aidatlar ve Yönetim Analizi

Site ve apartman yönetimi platformu Apsiyon, 22 binden fazla bina ve 1,5 milyondan fazla konutu kapsayan ‘Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim – 2025 Veri Analizi’ raporunu yayımladı. 2022-2025 yılları arasında aidatlarda meydana gelen artışları tüm şehirler özelinde inceleyen bu rapor, ortalama aidatların yanı sıra bağımsız bölümlerin ısınma, sıcak su ve elektrik gibi harcamalarını da içeriyor. Rapor, 2025 yılında ortalama 8 bin 710 TL seviyesine ulaşan Muğla’nın aidat ortalaması en yüksek il olarak dikkat çekti. Apsiyon’un verilerine göre, Muğla’yı 6 bin 629 TL ile İstanbul, 5 bin 49 TL ile Ankara ve 4 bin 919 TL ile İzmir takip ediyor.

En Düşük Aidatların Görüldüğü Şehirler

Listenin sonunda en düşük aidatların sıralandığı şehirler arasında Uşak 1.061 TL, Hatay 1.246 TL, Ordu 1.287 TL, Aksaray 1.306 TL ve Mersin 1.455 TL ile yer alıyor. Apsiyon CEO’su Kudret Türk, bu durumu değerlendirdiğinde, “Muğla’daki ortalama aidat seviyesinin en düşük aidatların görüldüğü Uşak gibi illerin neredeyse yedi katına çıkması, ekonomik uçurumun en çarpıcı göstergesi oldu. Özellikle büyükşehirlerdeki bu durum, hane halklarını yaşam alanlarını yeniden gözden geçirmeye yönlendiriyor. Kentler arası maliyet makası, iç göç dinamiklerini etkileyerek nüfus hareketliliğinde yeni eğilimler yaratabiliyor” dedi.

İstanbul’daki Taşınma Hareketliliği

‘Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim – 2025 Veri Analizi’ne göre, özellikle Bodrum ve Fethiye gibi yazlık bölgeler dahil, Muğla’da yapılan aidat artışları son bir yılda yüzde 134, son üç yılda ise yüzde 455’e vararak dikkat çekiyor. İstanbul’da ise Beşiktaş, Sarıyer, Şişli gibi merkezi ilçelerde aidatlar 10 bin TL’yi aşarak orta gelirli ailelerin bütçelerinde baskı oluşturuyor. Kudret Türk, “2025’in ilk yarısında yalnızca İstanbul’da 117 binden fazla taşınma gerçekleşti. Bu durum, hane halklarının bütçelerini dengelemek için daha ekonomik yaşam alanları arayışında olduğunu açıkça gösteriyor” dedi.

Aidatlar ve Ekonomik Faktörler

Apsiyon Akademi Direktörü Ozan Özen, “Ocak 2022-2025 dönemini kapsayan son üç yılda Türkiye genelinde aidatlar ortalama yüzde 367 arttı. Ancak bu oran, özellikle bazı büyükşehirlerde daha yüksek seyretti. Muğla’da yüzde 455 ile rekor bir artış yaşanırken; İstanbul’da yüzde 349, Ankara’da yüzde 361 ve İzmir’de yüzde 354 oranında artış görüldü. Personel maliyetlerindeki artışlar, temizlik ve bakım giderlerinin enflasyona bağlı olarak katlanması ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, apartman ve site aidatlarını rekor seviyelere taşıdı. Aynı dönemde TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 310, brüt asgari ücret ise 4.253 TL’den 22.800 TL’ye çıkarak yüzde 419 arttı. Bu artışlar, işçilik ve enerji giderleri başta olmak üzere tüm işletme giderlerine yansıdı. Ayrıca, profesyonel site yönetimi zorunluluğu, iş güvenliği regülasyonları ve havuz gibi özel tesislerin artan işletme maliyetleri de aidatlardaki yükselişi tetikledi. Bu artışları kontrol altına alabilmek için ise şeffaf ve gerçekçi bütçe planlaması, lüks yatırımlardan kaçınma, enerji verimliliği yatırımları ve kat maliklerinin genel kurullara aktif katılımı gibi adımların atılması gerekiyor” diye konuştu.