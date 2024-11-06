Ara Buluculukla Hukuk Uyuşmazlıkları Çözümü

ARABULUCULUK SİSTEMİNİN GELİŞİMİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dikmen Hakim Evi’nde gerçekleştirilen ‘İdarelerin Taraf Olduğu Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Sempozyumu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, dünya genelinde son yıllarda hukuki uyuşmazlıklar için alternatif çözüm yöntemi olarak arabuluculuk sisteminin gelişimine ilişkin kaydedilen ilerlemelere dikkat çekti. Ayrıca, “Ve bu anlamda biz mevzuatımıza, hukuk sistemimize, hukuk uyuşmazlıklarında ya da ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin sisteme dahil edilmesi noktasında geriye de kaldık, bu noktada geç de kaldık. Geç kalmış olmak demek, burada özellikle bu konuda daha çabuk, daha hızlı davranmamızı gerektirecek çalışmaları da geriye bırakmamızı gerektirmez” şeklinde konuştu.

BAŞARI ORANLARI HAKKINDA VERİLER

Bakan Tunç, 7. Yargı Paketi ile yasalaşan dava şartı arabuluculuğun kapsamını genişleten düzenlemelerin yapıldığını belirtti. Tunç, “Bu anlamda toplamda 2013 yılından bu yana 6 milyon civarında uyuşmazlık arabulucuların önüne gitti. Bu 6 milyonun 4 milyondan fazlası anlaşmayla sonuçlandı. Başarı oranı yüzde 65. Zorunlu arabuluculukta yüzde 40’lara kadar düşüyor. İhtiyari arabuluculukta ise yüzde 90’ın üzerine çıkıyor. Ortalaması yüzde 65. Yani 4 milyon davanın yaklaşık 11 yıllık süre içerisinde yargı sistemine girmeden dostane bir yöntemle, barışçıl bir yöntemle çözüme kavuşması demek davanın iki tarafını düşündüğümüzde 8 milyon insanın mahkeme kapılarına düşmeden kendi davasını karşılıklı olarak, kendi uyuşmazlığını barışarak, tokalaşarak çözdüğü anlamına geliyor. Bu da toplumsal barışa hizmet eden davaların uyuşmazlıkların daha az masrafla çözülmesini ve daha hızlı çözülmesini sağlayan ‘kazan kazan’ prensibiyle her iki tarafın memnun olacağı bir sistemi hukuk sistemimize kazandırmış olduk” dedi.