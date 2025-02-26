Araç Muayenelerinde Ücretsiz Çağrı Merkezi Dönemi

ARAÇ MUAYENESİ İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER

Türkiye’de 31 milyondan fazla aracın düzenli muayeneden geçmesi gerekiyor. 2007 yılından bu yana özel sektör iş birliği ile yürütülen muayene sistemi, 2027’de sona erecek mevcut sözleşmelerin ardından yeni iş ortaklarıyla yoluna devam edecek. Yeni ihale süreci tamamlandı ve bu kapsamda en yüksek teklif belli oldu.

YENİ İHALE SÜRECİ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen ihaleye, MOI Ortak Girişim Grubu (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ – Itversia Gestion S.L. – Opus Group AB – VTV Norte SA) toplam 1 milyar 720 milyon dolarlık bir teklif verdi. Bu teklifin içeriğinde, 1. bölge için 830 milyon dolar, 2. bölge için ise 890 milyon dolar önerildi. Sözleşmelerin imzalanabilmesi için Rekabet Kurulu, Cumhurbaşkanlığı ve Danıştay onayı bekleniyor. 20 yıllık süreç içinde kamuya aktarılacak pay, ilk 3 yıl %30, sonraki 7 yıl %40, son 10 yıl ise %50 oranında olacak.

ÜCRETSİZ ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİ

Yeni dönemle birlikte vatandaşlar, araç muayenesi ile ilgili randevu alma, süreçler ve şikayetlerini iletme amacıyla ücretsiz bir çağrı merkezi hizmetine ulaşabilecek. Vatandaşlar, şikayet ve taleplerini kolayca iletebilecek. Ayrıca, randevu sistemi daha erişilebilir hale getirilecek ve muayene süreçleri hızlandırılacak, bekleme süreleri de kısaltılacak.

MUAYENE ÜCRETLERİ VE YENİ HİZMETLER

Otomobil muayene ücreti şu an 2.620 TL seviyesinde bulunuyor ve bu rakam her yıl enflasyon oranına göre güncelleniyor. Muayene ücretlerinin ödemeleri kredi kartı ve dijital yöntemlerle yapılabilecek, ek komisyon ücreti alınmayacak. Yeni dönemde istasyonlara elektrikli araç şarj noktaları, ATM ve kafeteryalar eklenecek.

AVRUPA STANDARTLARINDA MUAYENE HİZMETİ

2027 yılından itibaren Türkiye genelinde toplam 249 sabit istasyon, 10 motosiklet istasyonu ve 93 seyyar istasyon hizmet vermeye başlayacak. Araç muayene hizmetleri, kamu bütçesine yük oluşturmayacak şekilde özel sektör eliyle yürütülecek ve ilerleyen yıllarda artan araç sayısına göre yeni istasyonlar açılma planları yapılacak.