Araç Muayenesi İçin Yeni Çağrı Merkezi

ÜCRETSİZ ÇAĞRI MERKEZİ KURULUYOR

Araç muayene hizmetindeki yeni dönemde, vatandaşların talep ve şikayetleri için ücretsiz bir çağrı merkezi oluşturulacak. AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’deki araç muayene hizmetleri 20 Aralık 2004 tarihinde kuzey ve güney bölgeleri olarak iki ayrı alan üzerinden özelleştirilmiş. Bu süreçte yatırımcılarla birinci ve ikinci bölge muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi için imtiyaz sözleşmeleri 15 Ağustos 2007 tarihinde imzalanmıştı. Bu sözleşmelerin bitiş tarihi ise 14 Ağustos 2027 olarak belirlenmiş durumda.

KAMU HİZMETİNİN DEVAMLIĞI SAĞLANACAK

Mevcut sözleşmelerin 2027’de sona ermesi ve ardından kamu hizmetinin kesintisiz bir şekilde sürmesi için 2027-2047 dönemine ait araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin özelleştirilmesi amacıyla yeni bir ihale süreci başlatıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından dün gerçekleştirilen ihalede, MOI Ortak Girişim Grubu, 1. bölge araç muayene hizmetleri için 830 milyon dolar, 2. bölge hizmetleri için ise 890 milyon dolar teklif vererek toplamda 1 milyar 720 milyon dolarlık bir bedel belirledi.

SÖZLEŞMELER İMZALANACAK

Teknik olarak sonuçlanan ihalelerin ardından, Rekabet Kurulu ve Cumhurbaşkanı kararları ile Danıştay görüşünün alınması sonrasında imtiyaz sözleşmeleri imzalanacak. Alıcının, özelleştirme bedeli dışında, mevcut uygulamada olduğu gibi tahsil edeceği muayene ücretlerinden belirli bir oranda kamu payı ödemesi gerekecek.