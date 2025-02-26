Araç Muayenesinde Yüksek Teklifli Dönem Başlıyor

TÜRKİYE’NİN ARAÇ MUAYENE SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM

Türkiye’de 31 milyondan fazla aracın düzenli muayeneden geçmesi gerektiği belirtildi. 2007 yılında özel sektörle başlayan sistem, 2027’de mevcut sözleşmelerin sona ermesiyle yeni iş ortaklarıyla devam edecek. Yeni ihale süreci sonuçlandı ve en yüksek teklif belirlendi.

ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ VE TEKLİFLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ihalede, MOI Ortak Girişim Grubu (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ – Itversia Gestion S.L. – Opus Group AB – VTV Norte SA) iki bölge için toplam 1 milyar 720 milyon dolar teklif verdi. Bu teklifler için 1. bölge 830 milyon dolar ve 2. bölge için 890 milyon dolar olarak açıklandı. Sözleşmelerin imzalanması için Rekabet Kurulu, Cumhurbaşkanlığı ve Danıştay onayı bekleniyor. 20 yıllık süreçte kamuya aktarılacak pay ise ilk 3 yıl %30, sonraki 7 yıl %40, son 10 yıl ise %50 olacak.

ÜCRETSİZ ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİ

Yeni dönemde vatandaşlar randevu alma, muayene süreçleri ve şikayetleri için ücretsiz çağrı merkezi hizmetinden yararlanabilecek. Vatandaşlar, şikayet ve taleplerini anında iletebilecek. Randevu sistemi daha kolay erişilebilir hale getirilecek ve muayene süreçleri hızlandırılarak bekleme süreleri kısaltılacak.

Otomobil muayene ücreti şu an için 2.620 TL olarak belirlenmiş ve her yıl enflasyon bazlı güncellemelerle artırılacak. Muayene ücreti ödemeleri kredi kartı ve dijital yöntemlerle yapılabilecek, ek komisyon ücreti alınmayacak. Yeni dönemde istasyonlara elektrikli araç şarj noktaları, ATM ve kafeteryalar eklenmesi planlanıyor.

AVRUPA STANDARTLARINDA HİZMET

2027’den itibaren Türkiye genelinde toplam 249 sabit istasyon, 10 motosiklet istasyonu ve 93 seyyar istasyon faaliyete girecek. Araç muayene hizmetleri özel sektör eliyle yürütülecek ve kamu bütçesine yük oluşturmayacak. İlerleyen yıllarda artan araç sayısına göre yeni istasyonlar açılabilecek.