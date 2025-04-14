Araç sahipleri yeni indirim bekliyordu

AKARYAKIT FİYATLARINDA BEKLENEN DÜŞÜŞ

Akaryakıt fiyatlarına yönelik beklenen indirim haberleri nihayet geldi. Son günlerde petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte, benzin litre fiyatında yeni bir indirim gerçekleştirilmiş durumda.

BENZİNDEKİ SON İNDİRİM

Benzin litre fiyatında en son yapılan indirim miktarı 1 lira 35 kuruş olarak belirlendi. Bu yeni düzenleme ile birlikte, son üç günde benzinde toplam indirim miktarı 3 lira 59 kuruşa kadar yükseldi. Taban fiyatlar ise bir kez daha güncellenmiş oldu. Araç sahipleri, yeni fiyatlarla sabaha merhaba dedi.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

İstanbul’daki benzin fiyatı 43,37 TL, Ankara’da 43,94 TL ve İzmir’de ise 44,20 TL olarak belirlendi.