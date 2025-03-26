Araç Sahiplerine UTTS Desteği Müjdesi

VERGİ KAÇAKÇILIĞINA KARŞI YENİ ADIM

Vergi kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan uygulamalar arasında bulunan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Araç sahiplerini sevindiren bu yenilik, akaryakıt alımlarının kayıt altına alınmasını sağlayan sistemin montaj maliyetlerinde bir güncellemeyi kapsıyor.

MONTAJ FİYATINDA DÜZENLEME

Taşıt Tanıma Birimi (TTB) olarak bilinen çiplerin montaj ve hizmet bedeli 2025 yılı için KDV ile birlikte belirlenen 2.791,45 TL tutarı, yapılan yeni düzenleme ile 2.172 TL’ye indirildi. Darphane’nin resmi web sitesinde yapılan bilgilendirmeye göre, 25 Mart 2025 ile 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olan montaj hizmet bedeli, toplamda KDV dahil bu yeni güncel tutar ile sunulacak.

İADE ÖDEMESİ DE VAR

24 Mart 2025 tarihinde yapılan düzenlemenin ardından, UTTS dahilinde 2025 yılı boyunca Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı gerçekleştiren araç sahiplerine, her araç için 619,45 TL tutarında bir iade ödemesi yapılacağı ifade ediliyor. Bu durum, araç sahiplerinin bütçelerine önemli bir katkı sağlayacak.