Araç Yaya Kalabalığına Daldı: Ölü ve Yaralılar

ALMANYA’DA YAYALARA ARAÇ DALDI

Almanya’nın Mannheim şehrinde bir aracın yayaların arasına daldığı bildiriliyor. Olayın kaza mı yoksa bir saldırı mı olduğu henüz netlik kazanmadı, ancak polis bölgedeki durumu kontrol altına almak için bir operasyon başlattı ve vatandaşlardan uzak durmalarını istedi. CNN Türk’ün Berlin temsilcisi Erhan MertTürk, canlı yayında aracın sivil olduğunu duyurdu ve “Mannheim’daki olayın gerçekleştiği cadde, trafiğe kapalı. İnsanların yürüyüş için gittiği bir yerde gerçekleşiyor. Mannheim’de emniyet güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardı.” dedi. Sürücünün Polonyalı olduğuna dair iddialar var, ancak resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

GÜVENLİK AÇIKLAMALARI VE YARALILAR

İlk bilgilere göre, Paradeplatz’dan su kulesine doğru hızla hareket eden siyah bir SUV, kalabalığın içine daldı. ‘Mannheim24’ün haberine göre, çok sayıda kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Alman Haber Ajansı DPA, olay yerinde bir kişinin brandanın altında yattığını ve bu kişinin durumu hakkında henüz bilgi edinilemediğini aktardı.

ÖLÜ VE YARALILAR HAKKINDAKİ HABERLER

Bild Gazetesi, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 15’i ağır olmak üzere toplamda 25 kişinin yaralandığını duyurdu. Gazete, “Otomobilin sürücüsü tutuklandı. Şehrin dışına çıkan tüm yollar ve köprüler kontrol ediliyor ve bir helikopter Mannheim üzerinde daireler çiziyor.” ifadesini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN UYARI MESAJI

Yaşanan olay sonrası Mannheim’ın bağlı olduğu Baden-Württemberg eyaletinin İçişleri Bakanlığı, cep telefonlarına acil durum uyarısı gönderdi. Bakanlığın mesajı, “Acil durum alarmı! Dikkat! Resmi uyarı mesajı – Mannheim için hayati tehlike durumu var. Acil servislerin talimatlarını izleyin.” şeklindeydi.

POLİS AÇIKLAMA YAPTI

Alman polis, olayla ilgili yaptığı açıklamada, TSİ 14:15’te bir aracın kalabalığın üzerine sürüldüğünü doğruladı ve “Faillerden birinin tutuklandığını” bildirdi. Polis, başka faillerin olup olmadığı konusunda henüz herhangi bir bilgi vermedi.

BİRİNCİ SINIF ESNAF OTELİ

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Köln’deki “Rosen Montag” geçit törenine katılma planını iptal ederek Mannheim’a gitti. Almanya, daha önceki tarihlerde de aracın kalabalığın arasına daldığı saldırılarla sarsılmıştı. Örneğin 13 Şubat’ta Almanya’nın Münih şehrinde sendika protestosu düzenleyen kalabalığın arasına dalan bir araçta çok sayıda yaralı olmuştu. Ayrıca, Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık’ta Noel pazarına araçla düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 200’den fazla kişi yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan talibanı doktorun da aşırı sağ görüşlere sahip olduğu ortaya çıkmıştı.