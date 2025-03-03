Araç Yayaların Arasına Daldı: Ölü ve Yaralılar

ALMANYA’DA ARAÇLA YAYA KALABALIĞINA DALMA OLAYI

Almanya’nın Mannheim kentinde bir aracın yayaların bulunduğu bir kalabalığın arasına daldığı bildirildi. Olayın bir kaza mı yoksa bir saldırı mı olduğu şu an için belirsizliğini koruyor. Polis, olay sonrası hemen bir operasyon başlatıldığını ve vatandaşların bölgeden uzak durmalarını istedi. Canlı yayında bilgi veren CNN Türk Berlin temsilcisi Erhan MertTürk, olayın sivil bir araçla gerçekleştiğini ve “Mannheim’daki olayın gerçekleştiği cadde, trafiğe kapalı. İnsanların yürüyüş için gittiği bir yerde gerçekleşiyor. Mannheim’de emniyet güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardı.” şeklinde ifadeler kullandı. Sürücünün Polonyalı olduğu iddiaları gündemde, ancak resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

ÖLÜ VE YARALILAR BİLGİSİ

İlk bilgilere göre, Paradeplatz’dan su kulesine doğru hızla giden siyah bir SUV, kalabalığa daldı. ‘Mannheim24’ün haberinde, çok sayıda kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Alman Haber Ajansı’nın (DPA) verdiği bilgiye göre, olay yerinde bir kişinin brandanın altında yattığı görüldü. Ancak bu kişinin durumu hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor; kadının öldüğü ya da ağır yaralı olup olmadığı bilinmiyor.

OPERASYON VE TUTUKLAMA DETAYLARI

Bild Gazetesi, olay sonucunda iki kişinin hayatını kaybettiğini ve 25 kişiden 15’inin ağır yaralandığını açıkladı. Polisin bölgedeki operasyonunu detaylandıran gazete, “Otomobilin sürücüsü tutuklandı. Şehrin dışına çıkan tüm yollar ve köprüler kontrol ediliyor ve bir helikopter Mannheim üzerinde daireler çiziyor.” ifadeleriyle durumu aktardı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN UYARI

Mannheim’ın bağlı olduğu Baden-Württemberg eyaletinin İçişleri Bakanlığı, yaşanan olayın ardından cep telefonlarına acil durum uyarı mesajı gönderdi. Mesajda, “Acil durum alarmı! Dikkat! Resmi uyarı mesajı – Mannheim için hayati tehlike durumu var. Acil servislerin talimatlarını izleyin.” ifadesi yer aldı.

POLİS AÇIKLAMALARI VE ALMANYA İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN ZİYARET

Alman polis, TSİ 14:15’te bir aracın kalabalığın üzerine sürüldüğünü doğruladı. Faillerden birinin tutuklandığını açıklayan polis, daha fazla fail olup olmadığı hakkında bilgi vermedi. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise, Köln’deki “Rosen Montag” geçit törenine katılma programını iptal ederek Mannheim’a gitmeye karar verdi.

GEÇMİŞTEKİ SALDIRILAR VE SONUÇLARI

13 Şubat’ta Almanya’nın Münih kentinde bir araç, sendika protestosu düzenleyen kalabalığın arasına daldı ve bu olayda çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca, 20 Aralık’ta Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde Noel pazarına gerçekleştirilen bir araçlı saldırıda ise 5 kişi yaşamını yitirmiş, 200’den fazla kişi yaralanmıştı. Olay sonrası gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib A’nın, İslam karşıtı, aşırı sağ ve siyonizmi destekleyen bir kişi olduğu belirlenmişti.