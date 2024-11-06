Aracı Kurumların Alım-Satım Yapan Hisseleri

Borsa İstanbul’da Pozitif Seyir Devam Ediyor

Borsa İstanbul, haftanın üçüncü işlem gününde olumlu bir seyir izliyor. Saat 14:16 itibarıyla BIST 100 endeksi, gün ortasında yüzde 2,71’lik bir yükselişle 8852 puanda işlem görüyor. Bunun yanı sıra işlem hacmi ise 62 milyar TL seviyelerinde gerçekleşiyor. Piyasalardaki son verilere göre, en fazla alım-satım yapan aracı kurumlar ve bu kurumların portföylerinde öne çıkan hisse senetleri de dikkat çekiyor.

En Çok Alım Yapan Aracı Kurumlar

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde en çok net alış yapan aracı kurumlar sırasıyla BofA, QNB ve HSBC olarak öne çıkıyor. BofA’nın en fazla alım yaptığı ilk üç hisse senedi; THYAO, ASTOR ve MGROS şeklindeyken, QNB’nin öncelikli tercihleri AEFES, BIMAS ve ASTOR oluyor. HSBC ise en çok alım yaptığı hisse senetleri arasında BIMAS, AEFES ve TAVHL bulunuyor. Öte yandan endekste net satıcı pozisyonunda olan kurumlar arasında Deniz Yatırım, İnfo Yatırım ve Oyak Yatırım dikkat çekiyor. Deniz Yatırım’ın en çok satış gerçekleştirdiği hisseler; THYAO, ASTOR ve YKBNK olurken, İnfo Yatırım’ın öncelikli satışları THYAO, AKBNK ve YKBNK üzerinde yoğunlaşıyor. Oyak Yatırım ise BIMAS, TCELL ve ISCTR hisse senetlerinde en çok satış yapıyor.

Günlük Net Para Girişi/Çıkışı Nedir?

Günlük net para girişi/çıkışı, belirli bir piyasaya ya da hisse senedine, belirli bir işlem anında veya gününde işlemlere taraf olan ilk 5 veya 10 kurumun toplam işlemlerinin farkını ifade ediyor. Alış ile satış arasındaki belli sayıda kurumların farkı pozitif değerleri para girişini, negatif değerleri ise para çıkışını gösteriyor. Bu değer, işlem anında veya gününde belirli bir piyasaya ya da hisse senedine olan ilgi ve piyasa dinamiklerini anlamak için önemli bir metot olarak kullanılıyor. Günlük net para girişi, belirli bir işlem anında ya da gününde işlemlere taraf olan ilk 5 veya 10 kurumun toplam işlemleri arasındaki pozitif fark olarak tanımlanıyor. Bu durum, olumlu bir gelişme olmakla birlikte fiyatın yükseleceği kesin bir işaret değildir. Günlük net para çıkışı ise, aynı işlem diliminde ilk 5 veya 10 kurumun toplam işlemlerinin negatif farkını ifade ediyor. Bu durum, olumsuz bir gösterge olabiliyor fakat fiyatın düşeceği anlamına gelecek kesin bir sonuç vermiyor.