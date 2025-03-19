Aracında Başından Vurulan Kişi Yaralandı

DİYARBAKIR’DA SİLAHLI SALDIRI

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, Bismil kara yolunun Şükürlü Mahallesi bölgesinde U.Y., seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayla ilgili ihbar alındıktan sonra sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Başında yaralanma meydana gelen U.Y., ambulansla Çınar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada uygulanan ilk müdahalenin ardından, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma, saldırının faillerini yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.