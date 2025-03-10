Araçlar İçin Vergi Muafiyeti Tanındı

TRUMP’IN ÖNEMLİ KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesine ithal edilen otomobillerle ilgili dikkate değer bir adım attı. ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) çerçevesinde, Kanada ve Meksika’dan gelen araçlar bir ay boyunca yüzde 25 gümrük vergisinden muaf olacak. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Trump’ın General Motors, Ford ve Stellantis gibi büyük otomotiv şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldiğini ve sektörün taleplerini gözden geçirdiğini açıkladı. Muafiyetin, yalnızca 2020’de yürürlüğe giren ticaret anlaşmasının şartlarına uyan araçlar için geçerli olacağı aktarıldı.

İTHALATTA GEÇİCİ MUAFİYET

ABD Başkanı Trump, Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalata uygulanan yüzde 25 gümrük vergisini geçici olarak askıya aldı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bu kararın, USMCA kapsamında faaliyet gösteren şirketlerin ekonomik dezavantaj yaşamaması için alındığını ifade etti. 2 Nisan’da yürürlüğe girecek olan bu uygulama, otomotiv sektöründe önemli değişimlere yol açabilir.