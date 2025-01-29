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Spor

Aral Şimşir’den Fenerbahçe Maçı Öncesi Açıklama

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FENERBAHÇE VE MIDTJYLLAND MAÇI YARIN

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 8. ve final haftasında yarın Danimarka’nın Midtjylland takımıyla karşılaşacak. Ev sahibi ekipte forma giyen Aral Şimşir, yarın oynanacak önemli maç ve kendi geleceğiyle ilgili kritik ifadelerde bulundu.

ARAL ŞİMŞİR’DEN AÇIKLAMALAR

Aral Şimşir, maçla ilgili düşüncelerini aktarıp “Bu tür zorlu mücadeleler, oyuncular için büyük bir fırsat” diyerek mücadelelerin kendileri için önemine vurgu yaptı. Şimşir, ayrıca geleceğiyle ilgili hedeflerini ve beklentilerini de açıkladı.

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