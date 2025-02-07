More
Gündem

Aranırken Yakalanan Hükümlüyü Kaçırma Girişimi

aranirken-yakalanan-hukumluyu-kacirma-girisimi

Oktay Akgöl’ün Kaçırılma Girişimi

Bursa’da, suça karıştığı için kesinleşmiş 4 yıl hapis cezasıyla aranan Oktay Akgöl, Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Akgöl, hapis cezası için arandığı sırada sağlık kontrolü amacıyla Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’ne getirildi. Hastanede, Akgöl’ün 3 arkadaşı kaçarak onu kurtarmaya çalıştı.

İkili Mücadelenin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Hastane içinde meydana gelen olay, asansörde başlayan tartışmanın koridora sıçramasıyla büyüdü. Tartışma ve arbede anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçırma girişiminde bulunan üç şahsı, Mehmet Ali, Mücahit Ataç ve R.K.’yi gözaltına aldı.

Sonuç ve Tutuklamalar

Oktay Akgöl, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Kaçırma girişiminde bulunan üç şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Ali ve Mücahit Ataç, “Kamu görevlisinin görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit” suçlarından tutuklandı. R.K. isimli üçüncü şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Ateşte Isınırken Pantolonu Tutuştu, Panikledi

Adana OSB'de bir fabrikanın bahçesinde yakılan ateşte H.B.'nin pantolonu alev aldı. Arkadaşlarıyla müdahale eden H.B. yanmaktan kurtuldu, hafif yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.
Ekonomi

2025 Emekli Maaşı Promosyonları: En İyi Seçenekler

Milyonlarca emeklinin gözünden kaçmayan 2025 yılı emekli maaşı promosyonları, Ocak zamlarıyla belirginleşti. En yüksek promosyonu sunan bankalar ve kampanyalar detaylandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.