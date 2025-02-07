Aranırken Yakalanan Hükümlüyü Kaçırma Girişimi

Oktay Akgöl’ün Kaçırılma Girişimi

Bursa’da, suça karıştığı için kesinleşmiş 4 yıl hapis cezasıyla aranan Oktay Akgöl, Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Akgöl, hapis cezası için arandığı sırada sağlık kontrolü amacıyla Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’ne getirildi. Hastanede, Akgöl’ün 3 arkadaşı kaçarak onu kurtarmaya çalıştı.

İkili Mücadelenin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Hastane içinde meydana gelen olay, asansörde başlayan tartışmanın koridora sıçramasıyla büyüdü. Tartışma ve arbede anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçırma girişiminde bulunan üç şahsı, Mehmet Ali, Mücahit Ataç ve R.K.’yi gözaltına aldı.

Sonuç ve Tutuklamalar

Oktay Akgöl, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Kaçırma girişiminde bulunan üç şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Ali ve Mücahit Ataç, “Kamu görevlisinin görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit” suçlarından tutuklandı. R.K. isimli üçüncü şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.