Arap Birliği: Filistinlilerin Sürülmesi Kabul Edilemez

ATEŞKES ANLAŞMASI UZATILDI

ABD, Lübnan ve İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşmasının yaklaşık 3 hafta daha uzatıldığına dair açıklamada bulundu. Mısır ise, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin topraklarından sürülmesini reddetti. Aynı zamanda, İsrail ordusu, Gazze Şeridi sakinlerinin sabah yerel saatle 07.00’de güneyden kuzeye geçiş yapabileceğini duyurdu. İsrail’in saldırıları sonucunda zorla yerinden edilen on binlerce Filistinlinin, sabah saatlerinde güneyden kuzeydeki topraklarına dönüşleri başladı.

GEÇİŞ NOKTALARI VE ZORLAMALAR

İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyi ve güneyini bölen Netzarim Koridoru’ndan Filistinlilerin geçişine yerel saatle 07.00’de (TSİ 08.00) izin verilecek. Bu durumun ardından, binlerce Filistinli yanlarına alabildiği eşyalarla Reşid Caddesi’nden kuzeye doğru yürümeye başladı. Anlaşmaya göre Gazze’nin kuzeyine dönüşler, Salahaddin Caddesi üzerinden yerel saatle 09.00’da (TSİ 10.00) başlayacak. Salahaddin Caddesi’nin yalnızca araçlarla geçişe açık olacağı ve geçişlerin ABD’li bir özel güvenlik şirketi tarafından denetleneceği belirtiliyor. Ayrıca, bu caddede İsrail’e ait insansız hava araçlarının (İHA) uçtuğu bildiriliyor. Gazze’nin kuzeyindeki yapıları büyük ölçüde tahrip olmuş olsa da, uzun süredir yerinden edilen Filistinliler topraklarına geri dönme arzusunu vurguluyor.

ARAP BİRLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki Filistinlileri başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürme çağrısının kabul edilemeyeceğini açıkladı. Birlikten yapılan yazılı açıklamada, “Filistin halkını topraklarından sürme girişimlerinin kabul edilemez ve uluslararası hukuku ihlal ettiği kanıtlanmıştır” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, insanların zorla yerinden edilmesi ve topraklarından sürülmesi eylemlerinin etnik temizliğe benzetileceği vurgulandı. Ayrıca, bu tür girişimlerin sadece çatışmayı uzatacağı belirtildi.

MISIR’DAN TEHCİRİN REDDİ

Mısır, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin topraklarından sürülmesini reddettiği yönündeki açıklamada, bölgenin istikrarına yönelik tehditlere dikkat çekti. Mısır Dışişleri Bakanlığı, “Mısır’ın, Filistin halkının kendi topraklarındaki kararlılığına ve meşru haklarına desteği devam ediyor” dedi. Filistinlilerin topraklarından herhangi bir şekilde tehcir edilmesinin veya topraklarını terk etmeye zorlanmasının kabul edilemeyeceğini belirtti. Ayrıca, uluslararası topluma başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak iki devletli çözümün uygulanması çağrısında bulundu.