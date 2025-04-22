Arap Medyasında Türkiye İddiası Bulundu

İSRAİL’İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına devam ediyor. Arap basınında yer alan haberlere göre, Türkiye’de temaslarda bulunan Hamas heyeti, Türk yetkililerden Amerika Birleşik Devletleri ile olan “iyi ilişkilerini” değerlendirip, yeni bir anlaşma önerisini eski Başkan Trump’a iletmelerini istedi. Şarku’l Avsat’a konuşan iki farklı kaynak, Hamas’ın Gazze Şeridi’nde yeni bir ateşkes için çaba sarf ettiğini ve bu öneriyi ABD Başkanı Trump yönetimine iletmek amacıyla Türkiye’den destek istediğini ifade etti.

HAMAS, TÜRKİYE’DEN DESTEK BEKLİYOR

Hamas heyeti, Türk yetkililerle yaptığı görüşmelerde, Washington ile olan “iyi ilişkilerini” kullanmalarını istedi. Kimlikleri gizli kalan iki kaynak, Hamas yönetiminin önerdiği ‘kapsamlı anlaşmanın’ ya da ‘paket anlaşmanın’, Türkiye ile ABD arasındaki iyi ilişkiler vasıtasıyla Türk yetkililer tarafından Trump yönetimine ulaştırılabileceğine inandıklarını söyledi. Hamas’ın önerisi, belirlenen sayıda Filistinli mahkumun serbest bırakılması karşılığında, tüm İsrailli rehinelerin bırakılmasını, savaşın durdurulmasını ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmesini öngörüyor.

HAMAS HEYETİ TÜRKİYE’DEYDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle 19 Nisan’da Ankara’da bir araya geldi. Hamas’a ait yapılan bir yazılı açıklamada, Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş’in başkanlığındaki heyetin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile de görüştüğü belirtildi. Gazeteye açıklama yapan kaynaklardan biri, Hamas’ın Türkiye’nin desteğini talep etmesini, ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler’in, “Hamas tüm İsrailli rehineleri teslim ederse savaşın duracağını garanti ediyoruz” konuşmasına dayandırdığını, Ancak İsrail’in bu teklife olumsuz yanıt verdiğini belirtti. Diğer bir kaynak ise, “Türkiye’deki görüşmeler, Türk yetkililere Hamas’ın vizyonunu Washington’a ulaştırmalarını sağlamaları için mevcut ABD yönetimiyle olan iyi ilişkilerini kullanmaları gerektiği mesajını vermeyi amaçlıyordu” bilgilerini aktardı.