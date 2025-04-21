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Arazi Sorunu Yüzünden Kardeşini Vurdu

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KANLI TARTIŞMA BAHÇEDE YAŞANDI

Rize’nin Pazar ilçesindeki Kaçkar Devlet Hastanesi’nin bahçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışma ağır sonuçlar doğurdu. Yaşar K. ve kardeşi Doğan K. arasında meydana gelen tartışma, arazi ile ilgili anlaşmazlık yüzünden alevlendi.

YARALANMA OLAYINDA İLK MÜDAHALE

Yaşar K., tartışma sırasında yanındaki tabancasını çekerek kardeşi Doğan K.’ye ateş etti. Saldırı neticesinde Doğan K. ayağından yaralandı ve hastanenin sağlık personeli tarafından ilk müdahale yapıldı. Daha sonra sedyeyle hastaneye taşınan Doğan K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Yaşar K., polis merkezine giderek teslim oldu ve gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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