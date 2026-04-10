Arceo Marka Jant Üreticisi İflas Etti

Yüksek teknolojili jant üretimiyle bilinen ve “Arceo” markasıyla Avrupa pazarında yer alan firmanın, süregelen finansal sıkıntıları çözüm bulamadı.

ARTAN MALİYETLER VE NAKİT AKIŞI PROBLEMİ

Maliyetlerin artişı ve nakit akışındaki sorunlar neticesinde konkordato talep eden firma, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflas kararı aldı. Bu kararın ardından şirketin tasfiye süreci başlatıldı ve bu gelişme otomotiv sektöründe önemli bir kayıp olarak yorumlandı.

SEKTÖRDE GÜÇLÜ YANKILAR YARATTI

Bir zamanlar uluslararası fuarlarda Türkiye’yi temsil eden ve Avrupa’da kayda değer bir pazar payına sahip olan şirketin iflası, sektörde ciddi bir yankı buldu.