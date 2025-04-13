Arda Güler, Arsenal İçin Hareketlilik!

ARDA’NIN REAL MADRİD MACERASINDA SIKINTILAR

Mail on Sunday’in haberine göre, Arda Güler, Real Madrid’de teknik direktör Carlo Ancelotti’nin dikkatini çekmekte zorluk yaşıyor. Bu sezon 33 maçta sadece 1170 dakika sahada kalan genç yetenek, maç başına ortalama 35 dakika süre buluyor. LaLiga’da 20 maçta yalnızca 6 kez ilk 11’de yer alan Arda’nın bu durumdan dolayı mutsuz olduğu ve kulüpten ayrılmayı düşündüğü öne sürülüyor. Euro 2024’te Türkiye formasıyla öne çıkan 19 yaşındaki oyuncu, düzenli oynama fırsatı bulmak için başka bir kulüpte şans arayabilir.

ARSENAL’DEN 40 MİLYON EURO’LUK TEKLİF

İngiltere’den gelen haberler, Arsenal’in Arda Güler için harekete geçtiğini gösteriyor! Mikel Arteta’nın liderliğinde Topçular, genç yeteneği kadrosuna katmak için hızlı bir adım atma amacında. İddiaya göre Arsenal, Real Madrid’e 40 milyon Euro’luk bir teklif sunmayı düşünüyor. Ancak Real Madrid’in bu rakamı yetersiz bulabileceği ve daha yüksek bir bonservis talep edebileceği belirtiliyor. Arda’nın 2029’a kadar süren sözleşmesi ve potansiyeli, Los Blancos’un pazarlıkta avantajını artırıyor.

RAKİPLER VE YARIŞIN KRİTİK NOKTALARI

Arsenal, Arda Güler transferinde tek başına değil! Liverpool ve Inter’in de genç yeteneği dikkatle izlediği konuşuluyor. Liverpool’un, Mohamed Salah’ın geleceğindeki belirsizlik sebebiyle Arda’yı alternatif bir oyuncu olarak değerlendirdiği, Inter’in ise Serie A’da yaratıcı bir futbolcu arayışında olduğu iddiaları dolaşıyor. Ancak Arsenal’in, Martin Odegaard’ın Real Madrid’den kiralanarak yıldızlaştığı hikayeyi yeniden yaşamak istediği ve bu transferde bir adım önde bulunduğu ifade ediliyor. Taraftarların ise, “Arda, Odegaard gibi olabilir mi?” sorusunu gündeme getirmeye başladığı gözlemleniyor!