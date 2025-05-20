Arda Güler, Beykoz’da Villa Aldı

ARDA GÜLER’DEN YENİ YATIRIM

Kariyerini İspanyol futbol kulübü Real Madrid’de sürdüren Arda Güler, yeni bir yatırım gerçekleştirdi. Bu sezon fazla süre bulamamasına rağmen, Real Madrid formasıyla önemli performans sergileyen Arda Güler, Beykoz’da ailesine lüks bir villa satın aldı.

BÜYÜK BİR ÜCRET ÖDENDİ

Habertürk’ten Reşit Özet’in aktardığına göre; Arda Güler’in Beykoz Acarkent bölgesinden aldığı 5 katlı villa için yaklaşık 3 milyon dolar (116 milyon 579 bin TL) ödediği belirlendi.

TADİLAT İÇİN EK HARCAMA YAPACAK

Genç futbolcunun lüks konut için önemli bir yatırım yaptığı ve kapsamlı bir tadilat yaptırmak için de ek olarak yaklaşık 2 milyon dolar harcayacağı öğrenildi.

AİDAT YÜKSEK TUTARDA

Ünlü bir emlak sitesinde 133 milyon TL’ye satışa çıkarılan villa, pazarlıklarla yaklaşık 116 milyon 579 bin liraya satıldığı ifade ediliyor. 7+2 oda düzenine sahip olan ultra lüks villanın, aylık aidatı ise 14 bin TL olarak bildirildi. 1000 metrekare büyüklüğündeki villa, geniş salonu ve ferah mutfağı ile dikkat çekiyor. Ayrıca, etkileyici manzarası ve oldukça büyük bir yüzme havuzu da bulunuyor.