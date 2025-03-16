Arda Güler’e Mbappe’den Büyük Tepki!

Sporseverler dikkat! Real Madrid’in Villarreal karşısındaki 2-1’lik galibiyeti büyük yankı uyandırdı! Kylian Mbappe’nin attığı gollerin yanı sıra, maçın son dakikalarında Arda Güler ile Mbappe arasındaki gerilim İspanya’da gündem oldu. Milli futbolcu Arda Güler’in kaçırdığı fırsat sonrası Mbappe’nin tepkisi, ekranlarda izleyenleri şoke etti.

Mbappe’nin Tepkisi Nedir?

Maçın 87. dakikasında heyecan dolu bir an yaşandı. Sol kanattan Vinicius’un ceza sahasına gönderdiği topa Arda Güler, dar açıdan şut çekmeyi tercih etti ve Kylian Mbappe’ye pas vermek yerine bu kararı aldı. Ancak şut, istenen sonuca ulaşmadı ve Mbappe’nin tepkisi anında geldi. Fransız futbolcu, Arda Güler’e el kol hareketleriyle uzun süre tepki gösterirken, bu görüntüler maç yayını sırasında izleyicilere ulaştı. Taraftarlar, “Bu ne öfke!” diyerek bu duruma şaşırdıklarını ifade etti.

İspanyol Medyası Olayı Kapladı

İspanyol basını, olayla ilgili geniş bir haber yaptı ve “Mbappe’nin Arda Güler’e tepkisi, maçın önüne geçti!” başlığını kullandı. Genelde sakinliğiyle bilinen Kylian Mbappe’nin bu anki sinir hali, medya tarafından dikkat çekildi. Gazeteler, bu dakikaların Real Madrid’in soyunma odasında nasıl bir yankı bulacağına dair spekülasyonlerde bulundu. Arda Güler’in bu kritik pozisyondaki kararı, İspanya’da en çok tartışılan konular arasına girdi.

Arda Güler’in Kararının Analizi

Vinicius’un mükemmel pasında topla buluşan Arda Güler’in, bu dar açıya rağmen şut atmayı seçmesi, futbolseverler ve yorumcular arasında tartışma yarattı. Mbappe’nin daha iyi bir pozisyonda olduğu göz önüne alındığında, futbol dünyası bu kararı ikiye bölmüş durumda.